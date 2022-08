El pasado 17 de junio se conoció esta canción a nivel mundial y desde entonces ha sido un éxito para los artistas.

Puedes leer: Fortuna de Shakira quedó revelada por la Fiscalía española

El 4 de junio se conoció la noticia sobre la separación de Shakira y Piqué, y unos días después se hizo el lanzamiento de “Don’t ypu worry’.

Muchos de los internautas se preguntaron si la letra tenía que ver con la situación por la que estaba pasando la cantante.

“Everything is gonna be alright” dice el coro, lo que traduce “todo va a estar bien”.

Aquí te contamos el significado de la letra de esta éxito musical.

‘Don’t you worry’, esto significa la canción de Shakira con Black Eyed Peas

Esta no es la primera canción que Shakira hace con la banda estadounidense, pues en 2020 lanzaron “Girl like me”.

En el video se puede observar cómo la cantante maneja perfectamente la patineta, pues es uno de sus hobbies y lo practica constantemente.

Luego de conocerse la separación de Shakira con Piqué, la cantante se unió con Black Eyed Peas y David Guetta para lanzar “Don’t you worry”.

La letra de esta canción quiere enviar un mensaje positivo sobre las adversidades y obstáculos que surgen en la vida pues indica que “todo va a estar bien”.

Sin alguna duda este ha sido uno de los videos más diferentes que ha hecho la colombiana y por lo cual te explicamos qué significa.

Te sugerimos: Filtran foto de novia de Piqué: se ve mucho menor que Shakira y que el jugador

A Greener Galaxy, un usuario de YouTube, decidió hablar sobre todo lo que hay detrás de este video y su mensaje.

El video hace referencia a todas las personas que hay en el mundo y que comparten la misma consciencia y que el vestuario tiene relación con el “Ojo de la providencia”.

También explica que el cantante Will I Am hace un gesto de OK con sus dedos y que este se relaciona con los Illuminati.

Por lo que el youtuber asegura que no solo se quiere transmitir fantasía e imaginación sino demostrar que todos pueden vivir pacíficamente.

Así como se muestra en el video, pues los alienígenas aterrizan donde está Shakira y ella sabe hablar el idioma de ellos.

Leer también: Hijo de Paula Andrea Betancur es abiertamente gay y reveló que ella no lo notaba