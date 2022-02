Los refugios de perritos que “ampara” Amparo Grisales

¡Ya está a la venta! Foto: Cromos

Amparo Grisales, la diva de Colombia, la amazona guerrera, la jurado implacable, la femme fatale. Hay muchas maneras de nombrarla y todas reflejan su tamaño artístico.

Sus facetas son tan diversas como los papeles que ha protagonizado en cine y televisión. De la que vinimos a hablar tiene que ver con su empatía con las mascotas, a quienes no solo destina recursos. también tiempo para estar con ellos.

En un video publicado recientemente, Amparo Grisales invitó a los colombianos y colombianas a abrirle un espacio a las mascotas. “Visitando a mis peludos en la granja canina Dejando huella. Tienen menos de tres años. Son tan amorosos y agradecidos. Me los como a besos”, dijo la diva.

También, la caldense informó que William Cortés es el dueño de la granja. “Gracias a él mis rescatados están hermosos, felices y lejos del maltrato y el abandono. Aquí con Clío y Astrea, amorosas y listas para dejarse amar”, manifestó.

¿Cómo puedes adoptar a un perro, según Amparo Grisales?

Para adoptar a una mascota, sin importar su raza, es necesario contactar a William Cortes, que dirige la granja Huella Canina. “William es el dueño de la granja y gracias a él mis rescatados están hermosos, felices y lejos del maltrato y el abandono. No se vale que les dejen en patios o terrazas encerrados, deberán ser parte de la familia, así que si quieren adoptarlos esas son las condiciones. Si quieren adoptar comuníquense con William”, sugiere Grisales.

Amparo Grisales en Los informantes

Este no es el primer video en el que manifiesta su vocación animalista. En el programa Los informantes, de Caracol Televisión, dijo “Primero boto a un marido que a un perro. Dejé novios por mi perrito. Uno de ellos me lo pateó, y si lo patea a él, después me patea a mí. Gracias a Dios tengo trabajo y lo puedo hacer y con todo el amor del mundo”.

La diva es más que una estrella en los medios

Amparo Grisales es la protagonista de la última edición de revista Cromos. En la portada, la manizaleña abre las puertas de su intimidad para hablar de sus ejercicios espirituales y físicos que le permiten estar más vigente que nunca. “Mi premisa es alimentar mi cuerpo a todo nivel. Con mi cuerpo-templo honro a Dios, me alimento con pensamientos positivos, con la meditación tomo conciencia de tantas cosas. Aprecio la naturaleza, mi entorno y siento gratitud cuando me levanto y cuando me acuesto”, confesó a la revista más antigua de Latinoamérica.