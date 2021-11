Los secretos de Amparo Grisales: amorío con Julio Iglesias, su disco secreto y más

Amparo Grisales Patiño es una actriz y modelo colombiana que comenzó su carrera en los años 70. Su amplia trayectoria en la televisión nacional la han hecho merecedora del apodo ‘la diva’ y se ha ganado el amor de muchos colombianos.

Para saber más sobre esta icónica artista, hemos reunido 9 datos curiosos que seguro desconocías de Amparo Grisales.

¡Comencemos!

Amparo estuvo casada

‘La diva’ de Colombia estuvo casada con Germán Tessarolo, un pintor argentino que le doblaba la edad. En entrevista con Bocas, Grisales dijo “me creía grande, me quería sentir mayor y me quería ir de la casa; y como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un superartista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó fue en mí. Y me casé”.

No tiene hijos, pero sí una sobrina

La artista no tuvo hijos, pero sí es tía de Gabriela Correa, hija de su hermana Patricia Grisales. La sobrina de la actriz lleva un estilo de vida saludable y comparte fotografías en las que muestra su tonificado cuerpo. Gabriela cuenta con más de 700 mil seguidores.

Grabó un disco llamado seducción

Muchos han cuestionado la autoridad de Grisales para ser jurado de un programa de música e imitación como Yo me llamo. Lo que pocos saben es que la actriz grabó un disco en los años 90. La producción se titula “Seducción” y cuenta con 12 canciones.

Si quieres escuchar el disco, mira el siguiente video:

Carlos Vives reveló que Amparo le enseñó a besar

En entrevista con Suso, programa emitido por Caracol Televisión, el cantante samario reveló que fue Amparo Grisales quien le enseñó a besar. En sus declaraciones, el artista dijo “es verdad. Yo recuerdo el beso mío con Amparo en el cabezote de la novela Tuyo es mi corazón. La primera versión fue bastante revolucionaria porque se veían las lenguas”. Vives añadió “eso fue un beso que tocó sacarlo del aire porque fue revolucionario”.

Ha escrito dos libros

Además de su faceta como actriz, la artista también ha incursionado en el mundo editorial. Amparo ha publicado dos libros: Mi sabia naturaleza y Mi cuerpo consciente. En ambos libros se abordan temáticas sobre cómo llevar un estilo de vida saludable, plantas, raíces y semillas que ayudan a que el cuerpo se vea y se sienta mejor.

Su próximo papel en El Paseo será de abuela erótica

El próximo 25 de diciembre llega una nueva entrega de El Paseo, una producción dirigida por Dago García. En esta nueva producción, Amparo le dará vida a una erótica abuela. La cinta fue grabada en San Andrés; algunos de los actores que hacen parte del elenco son Chichila Navia y el Mindo.

Generó polémica por sus escenas en Inés de Hinojosa

Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco generaron gran polémica en la sociedad colombina a finales de los años 80. Ambas actrices protagonizaron escenas lésbicas en la novela Los pecado de Inés de Hinojosa y esto provocó que incluso la iglesia católica quisiera excomulgarlas.

Tuvo un amorío con Julio Iglesias

La artista tuvo una relación amorosa con el cantante Julio Iglesias. Según Grisales, en entrevista en el programa Yo José Gabriel, el amorío fue a escondidas pues ella aún no cumplía la mayoría de edad. La actriz dijo: “recuerdo que llegaba la prensa al hotel Tequendama, a su suite, mientras yo estaba agazapada en su cuarto. Si me veía la prensa, se le podía acabar la carrera. Fue un romance de verano, digamos que varias rumbeadas, pero yo estaba muy chiquita y, la verdad, yo estaba empezando a salir con Jorge [Rivero]. Preferí a Jorge porque vi que Julio era muy ‘puto’. Luego en una entrevista dijo que se enamoró de mí”.

El amor de su vida es Jorge Rivero

Aunque se casó solo una vez, el gran amor de su vida fue el actor Jorge Rivero con quien tuvo una relación de 8 años. Ella tenía 19 años y el romance llegó a su fin a causa de la distancia, pues él vivía en México. En varias entrevistas, la actriz ha dicho que Rivero es su gran amor.