Los “secretos” de Isabel II para ser la reina más longeva de la historia

Uno de los secretos de Isabel II para su longevidad es su actitud positiva frente a la vida.

Pese a sus quebrantos de salud en los últimos meses y el reciente contagio de covid, del que han informado voceros del palacio de Buckhingham, la reina Isabel II ha gozado de un muy buen estado de salud tanto físico, como mental durante toda su vida. Es por ello que Bryan Kozlowski, un experto en monarquías, escribió un libro en el que revela algunos de sus hábitos para conseguir más de 9 décadas de vida.

Según Kozlowski, la reina “ha envejecido increíblemente bien y es el paradigma de la salud y el bienestar” y aunque sí sigue algunas reglas al pie de la letra, hay que recordar que su mamá, la reina madre, vivió hasta los 101 años, así que la genética también puede influir en la longevidad de Isabel II.

Hábitos de la reina para una larga vida

* Ejercicio casi a diario, salvo cuando el médico le ha recomendado absoluto reposo, Isabel II lleva a cabo caminatas rápidas junto a sus corgis y hasta paseos a caballo.

* No se expone al Sol y además, usa poco maquillaje y cremas. Como dato curioso no son tan excesivamente costosas como se pensaría. Sus preferidas son la de Cyclax o la hidratante Milk of Roses, señala el autor en su libro.

* Tiene buenos hábitos alimenticios, sobre todo practica el racionar y la cocina sencilla, debido a lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial. “El ritual favorito de la monarca es un té con sándwiches y bollos”, agregó el experto.

* No come muchas harinas ni dulces, pero lo que sí le gusta es beber ginebra, champán y el martini, algo que en 2017 Darren McGradi, cocinero en Buckingham durante 11 años, develaba en una entrevista con Vanity Fair, que Isabel II tomaba cuatro bebidas alcohólicas al día, una práctica muy similar a la que tenía su madre. “Un dry Martini para acompañar sus comidas, que terminan casi siempre con una onza de chocolate y una copa de vino. Y antes de irse a la cama no puede faltar una copa de champán”, explicó en ese entonces el chef.

*Se preocupa por ejercitar su mente, así que lee mucho, sobre todo de temas de actualidad, y también resalta que es una mujer sumamente positiva.

Isabel II va por un nuevo récord

La reina Isabel II sí se convierte en la monarca más longeva de la historia, próxima a cumplir 96 años en abril, pero no ha sido la única en celebrar el Jubileo de Platino. Juan II de Liechtenstein y Bhumibol Adulyadej de Tailandia gobernaron durante más de 70 años, mientras que Luis XIV de Francia se sentó en el trono durante más de 72. Sin embargo, la reina podría superar el récord de este último en 2024, lo que sería otro record digno de celebración.

