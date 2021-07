Lucy Vives confirma su orientación sexual y envía un contundente mensaje

Lucy Vives es la segunda hija del cantante colombiano Carlos Vives. Ella es producto de su relación con su exesposa Herlinda Gómez y se ha dado a conocer por defender los derechos de las mujeres. En 2016, Lucy manifestó su opinión sobre la canción ‘4 babys’ de Maluma.

Lee también: A la reina Isabel II se le llenó la copa con su nieto Harry

En su momento, Lucy les pidió a sus seguidores que mostraran si estaban o no de acuerdo con su molestia para así solicitar una respuesta del antioqueño. Recordemos que esa producción fue calificada como misógina al promover que los hombres fueran mujeriegos.

En mayo de este año, Lucy contó que se graduó como Filosofa de la Universidad de Loyola y agradeció al Women’s Resource Center por su apoyo a lo largo de sus estudios.

La joven de 25 años ahora es noticia porque confirmó su orientación sexual como lesbiana. En 2017, Lucy había hecho público su gusto por las mujeres al publicar una foto besándose con Lauren Jauregui, integrante de Fifth Harmony. Su sexualidad volvió a estar en el ojo del huracán porque compartió un vídeo en el que describe conversaciones que ha tenido con hombres.

Según su relato, muchos le hacen comentarios inapropiados como si no los invita a unirse a su relación. Lucy también contó que muchos de ellos le recriminan el haber posado desnuda en revistas para hombres. Su respuesta es que ha salido en dichas publicaciones para escribir y evidenciar la opresión hacia las mujeres en un medio masculino.

Te puede interesar: ¿Por qué J Balvin está causando polémica con su versión de Metallica?

En cuanto a su orientación, la hija del samario confirmó que es lesbiana, que no planea tener romances con hombres y que no los odia. Aquí puedes ver el corto video que ya cuenta con más de 28 mil me gusta y más de 340 comentarios en Tik Tok.

¿Quiénes son los otros hijos de Carlos Vives?

Carlos Vives se ha casado en tres oportunidades. La primera vez fue en 1988 con la actriz Margarita Rosa de Francisco. Esta relación terminó en 1990 y no tuvieron hijos.

El segundo matrimonio del artista colombiano tuvo lugar en 1990 y se casó con Herlinda Gómez. Esta unión llegó a su final en 2004. De este matrimonio nacieron los dos hijos mayores de Carlos Vives: Carlos Enrique y Lucy.

Lucy es filosofa, como te contamos al inicio, y Carlos Enrique trabaja en el mundo de la música. Padre e hijo trabajan juntos y producen música.

Claudia Helena Vázquez es su actual esposa y contrajeron nupcias en 2008. De esta relación nacieron otros dos hijos: Pedro, de 10 años, y Elena, de 12 años. Los dos han demostrado sus dotes musicales y artísticos al interpretar su música favorita de la banda surcoreana BTS.

Carlos Vives compartió un vídeo en el que se ve a los niños disfrutando del K-Pop. Elena canta y Pedro toca la batería. Aquí puedes ver el vídeo: