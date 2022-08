Luisana Lopilato protagoniza ‘Pipa’, la nueva película de suspenso de Netflix

Luisana Lopilato regresa a las pantallas una vez más, en esta ocasión lo hace con el final de la trilogía de suspenso que ha estado interpretando en las películas de Netflix, luego de ‘Perdida’ y ‘La Corazonada’, a la plataforma llega el desenlace, ‘Pipa’, un filme de misterio policíaco y de toque thriller que promete poner a sus espectadores en el borde del asiento.

Este largometraje con sello argentino ya se encuentra disponible en Netflix, ahora el crimen hace de las suyas en los bastos paisajes del norte de Argentina y Manuela ‘Pipa’ Pelari tendrá que retomar sus habilidades policíacos para acabar con la intriga que corroe esta zona del país.

Lopilato es la protagonista de ‘Pipa’, mientras que la dirección está a cargo de Alejandro Montiel y el guion corresponde a Mili Roque Pitt, Alejandro Montiel y Florencia Etcheves.

Entre el elenco se encuentran actores de la talla de Mauricio Paniagua, Paulina García, Ariel Staltari, Inés Estevez, Malena Narvay, Aquiles Casabella y más.

Para esta nueva entrega, Pipa se ha convertido en una mujer dura y aguerrida, alejada de la Policía por sus oscuros secretos, decide abandonar su trabajo y se va a vivir a un pueblo llamado La Quebrada, donde vive su tía Alicia Pelari.

En este pequeño territorio del norte argentino se aísla por varios años, hasta que aparece un cadáver que representa un gran misterio y que la obliga a volver a sus andadas como investigadora.

Luisana Lopilato habla de su experiencia en Pipa

Cromos entrevistó a Luisana Lopilato, para conocer un poco más de este proyecto. Algo interesante es que ‘Pipa’ retrata la problemática que viven las comunidades indígenas de esta parte del país sudamericano. Al respecto, la actriz mencionó lo que representa para ella como artista trabajar en filme de este calibre:

“Uno no sabe todo y no está informado de todo, pasa en tantos lugares del mundo. Me pasó en mi país, no sabía, sabés, escuchás y te dicen, pero no sabés tan profundamente cuál es el problema, por lo que uno está peleando, por los valores, por los derechos.

Y me tocó con Pipa, poder aprender un poco más de lo que pasa en nuestro país, por los derechos de la gente. Creo que eso te da la oportunidad como actriz, no solamente de poder viajar y estar en lugares hermosos y conocer diferentes culturas, diferentes personas y te quedas con amigos, pero también aprendés, y a mí me tocó en la peli, tuve la oportunidad de entender lo que estaba pasando, y los derechos y los valores que piden”.

Asimismo, la intérprete argentina mencionó qué tipo de proyectos le gustaría emprender, ahora que tiene una carrera tan extensa y prometedora:

“Como artista me encantaría empezar a producir mis propios proyectos, es algo que quizás ahora me siento como rara, antes de los treinta años yo sentía que todavía no estaba madura, que lo que yo por ahí leía y entendía cuando te dan un proyecto, lo entendía y lo expresaba diferente y cuando hablaba o daba una devolución sentía que no se me escuchaba, o que no era tan importante lo que decía, aunque tal vez sí lo era.

Pero después de los treinta, me di cuenta que cuando digo mis ideas, o cuando doy la devolución de un libro, los productores o directores me dicen: ‘Sí, mirá vos, qué bueno, vamos a cambiar esto, a reescribir esta parte, tenés razón’. Empecé como a decir: ‘Che, mirá vos, me escuchan’, escuchan lo que yo digo, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta y a medida que me están llegando proyectos me pongo a leer, a marcar lo que me gusta y lo que no, doy mis devoluciones, hablo más, me expreso más y creo que es un área que me gustaría poder investigar, a ver si puedo llegar a producir mis propios proyectos”.