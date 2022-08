Marbelle le pidió perdón a Francia Márquez: Esta fue la razón central de su acto

El pasado 7 de agosto, fue la posesión del nuevo presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez, en la que se destacó, no solo los discursos, sino los atuendos que fueron elegidos para el evento televisado a nivel nacional.

Francia Márquez removió muchas emociones a lo largo de la campaña y aunque con el paso del tiempo fue acumulando más seguidores de sus ideales, hubo otros colombianos que simplemente no estuvieron ni están de acuerdo con la ideología de la dupla presidencial.

Entre los detractores más claros está la cantante y actriz Marbelle, quien a través de las redes sociales ha dejado sus opiniones y críticas sobre el gobierno actual y el futuro que ella ve para el país.

Las palabras usadas por Marbelle para mostrar su desacuerdo con el discurso de Francia Márquez y del actual presidente, han despertado señalamientos fuertes y polémica; pues, varias de esas palabras fueron tachadas y vistas como un impulso al discurso racista y burlesco hacia la Vicepresidenta.

Una de las expresiones más recordadas por sus seguidores y leídas entre sus mensajes fue “King Kong”, haciendo referencia al gorila de la famosa película y asemejándolo con Francia Márquez. Esta palabra causó un especial llamado de atención, ya que para varios usuarios de Twitter, son un claro ejemplo de racismo y falta de respeto.

A pesar de dar su punto de vista, Marbelle continúa despertando amores y odios en sus redes sociales y para sorpresa de muchos, recientemente publicó dos mensajes en los que pidió perdón a la Vicepresidenta por las palabras usadas para criticarla.

“Presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, empezó diciendo la artista.

Sin embargo, la cantante de tecnocarrilera explicó que este acto fue luego de haber asistido a un acuerdo con la Fiscalía: “De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta”.

En su mensaje, dijo rechazar el racismo y señaló que no tenía cómo demostrar otra acusación realizada a Francia Márquez sobre su supuesta relación con las extintas FARC.

“También rechazo el racismo y no lo acepto. Ofrezco disculpas y lamento el impacto colectivo a la Comunidad Afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados. Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas FARC” finalizó.

No obstante, este acto volvió a despertar la indignación de varios cibernautas, pues muchos aseguran que estas palabras fueron impuestas y obligadas por la Fiscalía, más no es una disculpa consiente y un llamado al respeto y a la no discriminación por el color de piel de otra persona.

“Esa disculpa se la escribió la persona de comunicaciones a Marbelle”; “Va a seguir destilando odio y veneno, eso es claro, debieron prohibirle usar su cuenta para promover el odio”; “Ojalá rechazara realmente el racismo, pero se nota que fue por cumplir”; “Cuando la justicia lo obliga a uno a hacer algo, pasa esto”; “Un mensaje muy hipócrita de Marbelle porque se sabe que seguirá igual”; “Los mensajes de odio de Marbelle no van a parar, eso ya se sabe”; “La Fiscalía logró que ella de disculpara hipócritamente, pero racista no dejara de ser”; “Marbelle representa lo peor que puede sentir alguien, esos mensajes no tienen validez”, fueron algunas de las opiniones.