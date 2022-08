Marcela Mar y Rashed Estefenn cuentan detalles de ‘No Fue Mi Culpa Colombia’

Las grandes plataformas del mundo siguen apostando al talento colombiano, ahora es el caso de Star+ que ya tiene disponible ‘No Fue Mi Culpa Colombia’, una nueva serie con sello nacional, que narra diferentes casos de mujeres de diversos contextos y edades que han sido víctimas de diferentes niveles de violencia, abuso o maltrato.

Lee también: El polémico trino de Margarita Rosa de Francisco sobre Café con Aroma de Mujer

Aquí encuentras más contenidos como este

La producción cuenta con diez capítulos de 45 minutos y retrata varias historias, todas llevadas a partir de un común denominador, la abogada Ángela Iregui, interpretada por Marcela Mar. A este estelar elenco se le unen Rashed Estefenn y Martina García, entre otros actores.

La dirección estuvo a cargo de Felipe Cano y María Cecilia Vásquez, mientras que el guion fue una creación de Ana María Parra. Esta serie ya cuenta con su versión en México y próximamente habrá una en Brasil.

Cromos conversó con Mar y Estefenn para conocer un poco más de la trama que esconde esta producción que ya está disponible para ser vista por todos los colombianos.

Para empezar, Marcela Mar expresó el significado que tiene para ella protagonizar una serie echa en su mayoría por mujeres y que cuenta los horrores que muchas mujeres viven en su cotidianidad:

“Para mí significa muchísimo hacer parte de No Fue Mi Culpa Colombia, es un proyecto que llega en un momento de mi vida en el que todo cobra un sentido para mí, con un propósito. Esta es una historia que es necesaria, creo que es una conversación que se evita tener y que estamos viendo a diario, que es el maltrato a la mujer, las diversas violencias que se ejercen en contra de nosotras las mujeres hasta llegar al feminicidio, recientemente vimos el caso de la mujer quemada en Tumaco, todos los días hay una historia nueva y esto no se puede normalizar, no se puede volver paisaje.

La serie en estos diez episodios nos muestra cada caso de una manera no obvia de cómo se va construyendo a través de esos micromachismos, luego hasta la violencia física, psicológica, sexual y en algunos casos hasta llegar al feminicidio. Con mucha maestría Felipe Cano y Cecilia Vásquez retratan esta historia donde mi personaje es Ángela Iregui, es una abogada que está rodeada del personaje de Rashed, del personaje de Martina García y ellos tres van a llevar todos los casos hasta el final”.

Además: Santiago Alarcón: “el problema no es ganar plata, el problema es ser feliz”

Teniendo en mente que los personajes femeninos son una gran fuerza en esta producción, Rashed Estefenn mencionó cómo llega su rol a su carrera y otros detalles importantes en el universo de No fue mi Culpa:

“Llegó a través de casting, normal, a través del trabajo que hacemos con el representante y llega en un momento espectacular, después de muchas introspecciones que yo tenía como persona, alrededor de mi carrera, después de haber parado un poco y es una oportunidad única, tener esta oportunidad de ocupar el rol de Roberto, este abogado que realmente lo que hace es soportar, apoyar la labor que hace Ángela.

Creo que la responsabilidad que hay alrededor de la lectura de este hombre, sobre todo porque los culpables de estos flagelos somos los hombres. No fue mi Culpa es un homenaje crudo, doloroso y bellísimo para todas las mujeres víctimas y para sus familias”.

Vea a continuación la entrevista completa con los protagonistas de No Fue Mi Culpa Colombia:

Como es de esperarse, en esta nueva serie se muestran casos que, aunque pueden ser muy reales, son duros de digerir emocionalmente por eso mismo, por la posibilidad de que ocurran en la vida real. Entonces sus actores mencionaron cómo hacían para no dejarse afectar por las cosas que veían sus personajes:

“Eso hace parte del entrenamiento que tenemos como actores profesionales, el poder entrar y salir de escena, obviamente hay personajes como estos que sobre todo le remueven a uno sus propias conductas machistas, a mí me ha hecho pensar en qué momentos me he reído y he celebrado chistes o conductas machistas, en qué momento también he sido víctima de abuso, me pone contra las cuerdas a verme en ese espejo y esa es la invitación de la serie.

Cuando me dijeron que había sido escogida para interpretar el personaje busqué un referente real en el que pudiera basarme, que pudiera estudiar y encontré a Yamile Roncancio, es la directora de Feminicidios Colombia, es una mujer que se convirtió en mi guía, mi maestra. Yamile me dijo: ‘antes de empezar a darte las clases, primero toma unas clases de terapia psicológica para que te prepares porque las imágenes que vas a ver no se te van a olvidar nunca’ y en esto viven sumisas estas mujeres, ver estos hechos atroces que ocurren a diario”.

Rashed, por su parte, comentó: “Particularmente como actor, creo hay muchísimas maneras de abordar un personaje, la escena, cada uno tiene su manera. Yo pienso y creo muchísimo en el estar, más que una composición psicológica, aunque la parte investigativa es definitiva.

Creo que pensar dividir el actor del personaje, como lo asumo así, a mí no me pasa que ‘me quedé con el personaje prendido’, no lo percibo así, pero en este caso es muy especial porque cuando yo entro al set salto al vacío, es decir, me doy al servicio del trabajo de la escritura, de Ana María, de los directores, me apoyo en mis compañeros y ese salto me parece espectacular.

Al final uno termina la escena y era difícil, no que uno se quedara con el personaje, pero uno se queda con: ‘juepucha, esto pasa todos los días, pasa en el bus, en el TransMilenio, ni hablar de lo que pasa en nuestras comunidades rurales’, más bien es que me quedo con ese mensaje y de manera permanente me ha hecho cuestionarme”.