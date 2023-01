Margarita Rosa de Francisco finalmente explica su retiro de las redes

Margarita Rosa de Francisco, algo alejada de la televisión, solía ser el centro de atención en redes sociales, especialmente en Twitter, donde daba su opinión sobre diversos temas coyunturales, algunos con tinte político, otros más sociales.

Sin embargo, hace unos meses, la actriz decidió cerrar su cuenta de Twitter y al poco tiempo la de Instagram. Ahora que está por acabarse la retransmisión de ‘Café con Aroma de Mujer’, uno de sus más importantes trabajos, muchos se preguntan qué pasó con ella.

La actriz y presentadora, Margarita Rosa de Francisco, explicó por qué no siguió con sus perfiles en redes sociales como Twitter. Foto: Instagram - Instagram - Margarita Rosa de Francisco

Pues resulta que hace poco dio una entrevista con Cambio, allí confesó que estaba cansada de la violencia que se vive en estos espacios virtuales, teniendo en cuenta que ella frecuentemente era blanco de críticas negativas, entonces tomó la decisión de retirarse.

“Abrí mi cuenta de Twitter en 2009. Me parecía muy entretenido aquello de tratar de decir lo más posible con una cantidad limitada de caracteres. Como ejercicio de raciocinio, ingenio y escritura era una diversión y, por supuesto, también directa con gente de todo el mundo. Por medio de esa red, en particular, conseguí nuevos amigos y tuve acceso a personas admirables. Lo que pasó es que me empecé a cansar del ruido que yo misma estaba produciendo ahí”, dijo Margarita Rosa de Francisco.

Margarita Rosa de Francisco, revela el motivo de su ausencia

“Creo que me retiré de las redes porque no soportaba más la reactividad mía y la de los demás. No estoy segura de que vivir en paz sea una meta alcanzable; creo, más bien, en entrenar la capacidad de vivir en el conflicto sin que eso signifique eliminar al otro. Ahora, hay maneras de transitar el conflicto y pilotear las emociones que se generan por cuenta de él. Yo opto por la autoobservación constante y por eso no soy muy buena para pelear con nadie”, explicó la caleña.

A pesar de que de Francisco admite haber disfrutado las reacciones que provocaba en los internautas, en la actualidad es consciente de que puede ser algo completamente negativo:

“Una voz menos en el barullo no puede sino ser saludable. Para mí, lo divertido de Twitter no era tener ‘seguidores’ (palabra horrible), sino la discusión pública en sí y también las lecturas colectivas. Podría haber seguido manteniendo solo eso, pero no es fácil estar en esa red y no meter la pata como lo hice tantas veces. Por eso me parece peligroso. Sí es cierto que hay gente que se influencia por las cosas que uno dice ahí, es mejor retirarse de la escena. También es una práctica de emancipación, pues me salí de todas y me siento vivir la vida pequeña –que es la única que tengo– fuera del radar”.

¿Dónde se puede tener en contacto actualmente con la actriz?

Ahora que ya no está en redes sociales, los seguidores de Margarita Rosa de Francisco se preguntan dónde la pueden encontrar, la respuesta es sencilla, en su propio sitio web, el cual actualiza regularmente:

“Ahora viene el ‘sin embargo’: sin embargo, conservo mi página margaritavasola.com como un medio para seguir publicando lo que escribo en un lugar donde se practique ‘el arte de la demora’, ya sea sobre mis textos o videos, o los de quienes me interpelan de manera menos reactiva y más reflexiva”.