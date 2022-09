Así va la vida como universitaria de Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco es tal vez uno de los personajes más influyentes en Colombia. Se le ha mencionado mucho porque el Canal RCN está trasmitiendo la versión original de ‘Café con Aroma de Mujer’, uno de sus trabajos más exitosos, donde protagonizó como ‘Gaviota’.

Pero lo cierto es que son muchos los motivos por los que ella sigue siendo una persona relevante en el país, especialmente por su influencia en redes sociales como Twitter, donde debate y da su opinión sobre temas coyunturales, como lo que pasó con el senador Álex Flórez, o sus críticas al sistema patriarcal.

Sin embargo, de vez en cuando la actriz también da detalles de su vida más privada, por ejemplo, su experiencia con la vida universitaria. Vale tener presente que hace unas semanas se defendió por sus estudios

La también columnista habló de cómo avanza en su carrera de filosofía como pregrado y esto fue motivo de comentarios ofensivos, por supuesto ella se defendió con la elegancia que tanto la caracteriza.

Ahora, Margarita Rosa de Francisco compartió las materias del programa de filosofía que adelanta a distancia en la Universidad Nacional, demostrando el recorrido que ha cursado hasta el momento.

Este es el plan de estudios de Margarita Rosa de Francisco

A través de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la caleña compartió un cuadro con las materias que ya ha cursado, así como las que está estudiando este semestre, por ejemplo: filosofía analítica, filosofía ética, pensamiento filosófico latinoamericano, diseño de proyectos sociales y seminario II.

Asimismo, la actual estudiante habló de cuáles son sus expectativas con su vida académica: “Cada semestre escojo máximo 5 materias porque no tengo afán de graduarme y me gusta dedicarle tiempo suficiente a cada una. Como voy, así con calmita, creo que me graduaré por ahí en dos años, cuando tenga 59. ¡Lo máximo! Ahí les dejo para que curioseen los que se quieran animar a estudiar ya grandecitos”.

Además de hacer esa invitación a las personas a que se animen a estudiar si ya están “grandecitos”, también comentó que no está estudiando inglés porque quiere validarlo al final con un examen.

El post de Margarita Rosa de Francisco ya tiene más de 3 mil likes y cuenta con varios comentarios por parte de los internautas, por ejemplo:

“Bravo. Nos veremos en filosofía ética, apreciada compañera”, “¡Una dura! ¡Cinco materias en un semestre es un montón! ¡Menos mal que vas despacio! Mi admiración contigo siempre, Margarita”, “¡Qué nota! Así quiero llegar cuando tenga tu edad… el tiempo es atemporal, si así lo decidimos”, y muchos más.