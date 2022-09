¿Margarita Rosa de Francisco recibió propuesta de matrimonio de reconocida actriz?

Margarita Rosa de Francisco ha tenido una nueva oportunidad para demostrarle a los colombianos su talento sinigual, esto es gracias a la retransmisión de ‘Café con Aroma de Mujer’, telenovela protagonizada por ella misma y tal vez uno de sus trabajos más icónicos.

Lee también: Adam Levine: cinco mujeres acusan al cantante de Maroon 5 de coquetear en redes

Aquí encuentras más contenidos como este

Esta legendaria producción es trasmitida de lunes a viernes a las 8 de la noche por el Canal RCN, de hecho, en estos momentos están mostrando la parte en que Sebastián Vallejo, el personaje principal, quiere llevarse a ‘Gaviota’ (Margarita) a vivir a Santa Marta y puedan vivir en paz.

Paralelo a esto, la actriz sigue llamando la atención en redes sociales, especialmente en Twitter, donde cuenta con dos millones y medio de seguidores. En esta plataforma se hizo viral un video en el que ella habla sobre lo amedrentada que ha sido por simplemente envejecer, una razón por la que ha sido altamente criticada por la audiencia colombiana.

La reflexión de la vallecaucana

La caleña afirma que “por ser bella hay que pagar tarde o temprano” y a ella le ha sido difícil ignorarlo. “Se paga un precio más alto que el de la mujer que no ha sido considerada bonita porque las mujeres bellas perdemos ese valor y es dramático”, expresa.

Además: Finalmente Shakira habla sobre si ya tiene un nuevo amor

Margarita Rosa de Francisco incluso se atrevió a describir cómo ha ido cambiando su percepción a través de los años, “Después de los 50 años empiezan a aparecer las señales más rápido y la gente se ofende. A mí e insultan porque me estoy volviendo vieja”, además hizo referencia a cómo la gente la acusa de ser “drogadicta”, aunque esto es un mito.

La actriz que se le confesó a Margarita Rosa

A raíz de este conmovedor corto, la actriz Marcela Gallego, conocida por su trabajo en producciones como ‘El Man es Germán’, ‘El Bronx’ o ‘Me Llaman Lolita’ decidió compartirlo con sus seguidores en Twitter y además hizo una propuesta que dejó diversas reacciones entre los internautas.

“¡Amo a @Margaritarosadf! Le podría proponer matrimonio inmediatamente. Oigan pues esto que dice. ¡Cuánta razón!”, fueron las palabras que pronunció en su cuenta oficial.

Eso no termina ahí, pues de Francisco no pasó por desapercibida la divertida propuesta de matrimonio y le contestó por el mismo medio de la siguiente manera: “Gracias, Marcela, por tu arte. Gracias también a los que comentaron amablemente este post. No todo es trol por acá”.