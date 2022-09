Finalmente Shakira habla sobre si ya tiene un nuevo amor

Shakira ha seguido siendo noticia en los últimos meses, su ruptura con Gerard Piqué, tras más de diez años de relación, ha sido uno de los hechos más comentados en los medios internacionales, pues muchos no esperaban que el amor entre ambas celebridades llegara a su final.

También te puede interesar: Por primera vez Clara Chía se enfrenta a la prensa ¿Qué dijo de Shakira y Piqué?

Aquí encuentras más contenidos como este

Se sabe que el futbolista ya tiene una relación una joven, Clara Chía, sin embargo, una pregunta generalizada podría ser si la estrella pop también ya tiene a alguien al lado de ella, un hombre que reemplace al catalán.

Mucho se ha dicho al respecto, pero lo cierto es que la barranquillera ha estado entre Miami y Barcelona, conectada a su familia, en este momento que evidentemente ha sido muy duro para ella.

La colombiana en la nueva portada de Elle

Ahora, Shakira vuelve a ser centro de atención al protagonizar la más reciente portada de Elle Estados Unidos, además de unas fotos en las que aparece luciendo despampanante, también dio una entrevista en exclusiva, en la que toca temas de su vida sentimental.

Un nombre que apareció en medio de la conversación fue el de su colega, Alejandro Sanz, con el que se rumoró tuvo un amorío cuando colaboraron en la exitosa canción ‘La Tortura’.

Nunca se confirmó de manera oficial el supuesto romance, pero esta colaboración sí dio pie a una cercana amistad, de hecho, el español ha estado apoyando a la intérprete de ‘Que Me Quedes Tú’ tras su separación Piqué, además, hace unos días, se mencionó que Sanz fue quien la aconsejó de mudarse a Miami, Estados Unidos.

Los hombres que han sido apoyo

En la entrevista con Elle le preguntaron: “¿Quién te ha estado ayudando [luego de la ruptura]?” a lo que Shakira respondió: “Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo. Pero no, realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos. Por ejemplo, will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí. O Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que […] no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona”.

¿Ya tiene nuevo novio Shakira?

Entonces aprovecharon para preguntarle por su vida sentimental y de esta manera Mebarak reveló si tiene o no un nuevo amor:

“Toda mi vida he estado en relaciones y pensé que ese era el estado ideal. Ya sabes, ser parte de una pareja. Pero en este momento, somos solo yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto periódicamente”, confesó la cantante.

Además: Rey Carlos III: esta es la maldición que ronda al diamante de la corona

Aunque de momento está disfrutando de su soltería, no cierra definitivamente la ventana a un nuevo romance en el futuro: “Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho [por la separación con Gerard Piqué] y luego ya veremos qué pasa”.