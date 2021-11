María Celeste Arrarás, de regreso a la presentación por la pantalla de CNN

María Celeste Arrarás es una de las periodistas más influyentes en el continente. Durante casi 20 años fue la conductora y directora del programa Al Rojo Vivo. En entrevista para Cromos habló de su salida del programa, su vida familiar, los nuevos libros que tiene en mente y lo que el público encontrará en su nuevo espacio en CNN en Español, DocuFilms.

¿De qué trata DocuFilms?

Va a ser un programa que estoy segura va a dar mucho de qué hablar. Son documentales de temas noticiosos tratados a fondo, de investigaciones originales que van desde casos de corrupción a temas más livianos que tienen que ver con noticias del entretenimiento. Pero si la gente creía que lo sabía todo con DocuFilms comprobarán que faltaba mucho por destapar.

Este formato de documentales no solo me devuelve a mis inicios porque comencé mi carrera precisamente con un documental que hice sobre la caída de la Unión Soviética y que se ganó un montón de premios, lo que me llevó a las puertas del mercado hispano en los Estados Unidos, sino que es una formato que le gusta mucho a la gente joven.

¿Siempre quisiste ser periodista?

No creas, a mí me encantan los animales y la naturaleza. De niña quería ser veterinaria o fotógrafa de la National Geographic, pero el periodismo me entró desde bien temprano. Mi papá tuvo en un momento dado un periódico pequeño en Puerto Rico de deportes que se llamaba Momento. No duró mucho, pero escribí allí. El periodismo lo he llevado en la sangre, siempre me ha encantado. Era la que escribía las dedicatorias del anuario de la escuela. Yo inicialmente quería ser periodista de un medio impreso, pero cuando fui a la universidad hice mi primer proyecto, que era visual y descubrí mi vocación. He sido una periodista innata, que ha viajado el mundo entero, que ha arriesgado la vida un par de veces y que le ha echado el corazón a las investigaciones que le tocó hacer.

Te puede interesar: Galería: así fueron los looks de los famosos en los Latin Grammy 2021

Eres la autora del libro de Selena, ¿vienen más historias?

No en libros por ahora, pero sí estoy tratando de trabajar dos historias para llevarlas a la pantalla, como series Estoy en eso. Me parece fascinante el proceso. Escribir lo de Selena fue como descubrir un sabor de helado que me encanta.

¿Explícanos que es ser una ma-mánager?

Mi hijo del medio, Adrián Vadim, canta muy bonito, tiene 3 canciones sonando en Spotify, y aunque soy una de sus más fervientes admiradoras, soy una mánager un poco frustrada porque mis contactos son todos en español y él canta en inglés.

De tanto reconocimientos que has recibido a lo largo de tu carrera, ¿recuerdas alguna que te haya conmovido especialmente y por qué razón?

Un premio que me dieron por logros humanitarios que fue el entregado por la organización PETA - Personas por el Trato Ético de los Animales- y me lo dieron porque yo hice una serie de reportajes acerca de cómo el hombre abusa de los animales en nombre de la tradición como con las corridas de toros o las carreras de caballos, y fue muy especial porque es una causa cercana a mi corazón.

¿Qué les dirías a los jóvenes que quieren estudiar periodismo o que recién están comenzando su carrera?

Que es la profesión más maravillosa del mundo, en donde puedes tener acceso de primera fila a la historia y ser testigo de ella. También que es muy necesaria porque somos los ojos y oídos del pueblo para denunciar y porque para los periodistas no hay dos días iguales. Todos los días te encuentras nuevas cosas. No te aburres jamás.

¿Cómo fue tu salida de Al rojo vivo después de tanto tiempo?

Para mí esto fue un cambio que me vino como anillo al dedo. Llevaba tantos años no solo como presentadora, sino directora en jefe y por la pasión que yo le pongo a las cosas, trabajaba unas 14 horas al día. Cuando paso esto, me obligó a detenerme y a darme cuenta de que la mente necesita descanso. Hoy en día me preguntan qué me he hecho y yo contesto: ‘duermo, hago deporte, como bien, y me siento renovada’, hasta las ideas están más claras. Realmente ha sido un cambio bien positivo. Durante el primer año de pandemia pude estar en mi casa, dedicándole tiempo a mis familiares, perros y amigos.

También puedes leer: ¡Feliz cumpleaños 93 Mickey Mouse! 10 datos que no conocías del ratón más famoso

¿Cómo te fue en el tiempo de confinamiento por la pandemia?

Para mí fue un tiempo maravilloso porque tuve la dicha de no perder mi trabajo y tuve a mis 3 hijos conmigo, compartimos muchísimo. Además, que ninguno de ellos, con edades entre los 20 y 23 años, salió de la casa durante un año, cuidándome, porque yo soy asmática.

Un mensaje para la audiencia de Colombia

Hemos creado una relación, que yo creo que va a continuar, si me dan la oportunidad. Le pongo todo el cariño y corazón del mundo a lo que hago y que de mi parte pueden estar seguros que voy a trabajar para que sea un producto digno de su elección. Espero que haya DocuFilms para mucho rato.