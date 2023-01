María Fernanda Aristizábal: “Quiero incursionar en la actuación y presentación”

La colombiana María Fernanda Aristizábal se pronunció en la noche de este lunes para comentar sobre su participación en el certamen de belleza más importante del planeta, Miss Universo. Concurso que se llevó a cabo el pasado sábado 14 de enero en New Orleans (EE. UU) Aristizábal alcanzó la posición 16 del certamen pero no alcanzó a estar en el top 5 del aclamado concurso.

En todo momento la colombiana fue sobresaliente en su participación del certamen de belleza, además del preliminar y sus salidas en vestido de baño y traje de gala.

Al no estar en el top 5 la colombiana se despidió del sueño de Miss Universo y hasta ahora se conocen las palabras de la cuyabra de 25 años que, aunque se destacó en su participación no alcanzó para llevarse la tan anhelada corona a nuestro país.

María Fernanda Aristizábal se pronuncia al respecto de su participación en Miss Universo

A través de su cuenta de Instagram, la colombiana María Fernanda Aristizábal se pronunció luego de despedirse del sueño de ser la tercera Miss Universo en Colombia.

“Quiero reconectarme conmigo mismo después de vivir este proceso”, comentó Aristizábal como meta a corto plazo. En cuanto a sus planes para los próximos meses y el este año la nacida en Quindío comentó: “Regresaré a Colombia voy a seguir mis proyectos personales quiero ejercer mi carrera de Comunicadora Social en televisión me encantaría, también voy a hacer un curso de actuación a ver cómo nos va en este medio”, argumentó la colombiana.

A la pregunta de uno de los usuarios sobre la participación de María Fernanda en Miss Universo comentó

“Mi experiencia en Miss Universo fue maravillosa en un 200%, la viví completamente, me lo gocé, desde el día uno, conociendo a cada una de las candidatas yademás la organización se esmeró por hacernos sentir muy bien y en realidad eso fue maravilloso, no hubo nada malo o negativo”

Por otro lado, comentó “No tenemos el control de nuestras vidas, fue un momento de mucha tensión, pero lo acepté, las cosas se deben aceptar no con resignación o porque toca, sino porque esa es la vida y tiene un propósito más fuerte”.

También le preguntaron sobre lo que sintió cuando no fue nombrada en el top 5: “Fue un momento de shock, pero me di cuenta que en la entrevista con los jurados me he vuelto una mujer de corazón agradecido y en ese momento de crisis y shock lo primero que dije fue: “gracias Dios porque sabes en qué lugar ponerme y en los proyectos que vendrán”, comentó Aristizábal.

Yo sí sentía que merecía estar en ese top 5, ufff lo anhelaba con todo mi corazón, había trabajado muy duro, pero estaba preparada para no pasar”.

En cuanto a la participación de la representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, actual Miss Universo dijo: “Ese día por la mañana nos vimos y pensé, esta mujer también lo tiene muy claro, ha participado muy bien, un paso a paso muy limpio”.

Cuántos seguidores tiene María Fernanda Aristizábal en Instagram

En su cuenta de Instagram la cuyabra comentó: “Ni en mis sueños más locos creí en representar a mi país con tanta entrega y amor y menos en contar con todo el cariño y apoyo que hoy recibo de 1 MILLÓN de personas que vivieron este sueño conmigo”. La colombiana llegó a un millón de seguidores luego de su participación en Miss Universo.