Meghan Markle: exempleados de la duquesa retiran denuncias de acoso en su contra

Luego de la explosiva y polémica entrevista que el Príncipe Harry y Meghan Markle tuvieron con Oprah, se dio a conocer que la duquesa habría acosado laboralmente a tres trabajadores del Palacio de Kensington mientras la pareja residía allí. Las acusaciones contra la exactriz se dieron a conocer en un artículo de The Times que se publicó en marzo.

Allí, el secretario de comunicaciones de la pareja, Jason Knauf, afirmó que Meghan habría despedido a dos asistentes y socavó la confianza de otro miembro del personal. Los hechos habrían tenido lugar en 2018. De acuerdo con las declaraciones de Knauf, en la denuncia hecha a recursos humanos y de la cual se borraron los nombres de los empleados, él se encontraba preocupado por las aparentes intimidaciones que la duquesa habría cometido.

Ahora, se dio a conocer que los empleados que reportaron las conductas de Meghan dieron marcha atrás a sus acusaciones cuando supieron que Knauf informó los incidentes sin contar con su autorización. El funcionario habría enviado un correo a Simon Case, quien en ese entonces era el secretario privado del Príncipe William, hermano de Harry y cuñado de la exactriz.

Una vez la situación se convirtió en noticia a nivel mundial, el portavoz de los Duques de Sussex emitió una declaración en la que decía “la duquesa está entristecida por este último ataque a su persona, particularmente como alguien que ha sido objeto de acoso”.

En respuesta a la publicación de The Times, el vocero de Meghan indicó que las acusaciones eran una “campaña calculada” de difamación basada en “información engañosa y dañina”. Además, teniendo en cuenta que los hechos se dieron a conocer días antes de la entrevista con Oprah, este mismo vocero señaló que “no es coincidencia” que la información se diera cuando la duquesa iba a hablar honestamente sobre su experiencia como parte de la familia real británica.

Por ahora, estos son los detalles que se conocen sobre el caso y no hay certeza sobre si tuvieron lugar o no. Recordemos que los Duques de Sussex le confirmaron a la reina Isabel, el pasado 19 de febrero, que no volverían a trabajar como miembros de la familia real. Como resultado, los duques perdieron sus patrocinios y el tratamiento de altezas reales.