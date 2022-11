Mensaje de Margarita Rosa de Francisco abre debate por estándares de belleza

Hace unos meses, Margarita Rosa de Francisco se volvió tendencia luego de publicar su opinión sobre la vejez y los insultos que ha recibido por su apariencia actualmente.

La ahora escritora, se ha destaco por suscitar diferentes opiniones entre quienes la siguen y quienes no, pues los temas de los que ella opina siempre tocan alguna fibra.

¿Qué dijo Margarita Rosa de Francisco?

Esta vez, decidió hablar de la belleza y de cómo lucía algunos años atrás, cuando era actriz y protagonizaba la novela ‘Café con aroma de mujer’ en el canal RCN.

La presentadora, se refirió así misma con el siguiente mensaje: “Yo en Café tenía como cara de papa”, y después continuó respondiendo algunos otros, señalando que se comía todo muy juiciosa.

Tras ese mensaje, una de sus seguidoras le escribió “Margarita, ¿es que se tomaba toda la sopita cierto?”, a lo que ella respondió: “Mucho dulce y chocolate”

Yo en Café tenía como cara de papa. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 3, 2022

Después publicó otro mensaje en el que señaló que ella había sido juzgada antes, cuando ella hizo parte del concurso de belleza: “Cuando fui “Señorita Valle” (1984), en Cartagena, mientras me bajaba del bus en el que veníamos, un tipo me gritó: “usté con esa cara de papa no va a quedar de nada”. Yo ya lo había pensado antes (lo de la cara de papa)”, dijo.

Sin embargo, no todos lo tomaron con humor y hubo quienes le respondieron que eso no tenía nada de malo y que los estándares de belleza ya estaban mandados a recoger.

“Era una mujer normal y hermosa, basta de juzgarnos a nosotras mismas”; “Tenías una cara normal, yo la tengo redonda y no por eso me siento feita”; “Seguir estándares de qué tan delgada debo tener la cara o cómo debo estar, es un peso horrible, ya no más”; “Margarita eras y eres preciosa, que nadie diga lo contrario”; “Uno con el tiempo va cambiando, es normal que antes hayas tenido más cachetes ya hora no”, fueron algunos comentarios.

“Me insultan porque me vuelvo vieja”

En otra publicación tiempo atrás, Margarita Rosa habló de los insultos y comentarios que recibe a diario por su aspecto físico.

“Cuándo las mujeres que hemos sido catalogadas como bellas empezamos a envejecer, la gente se ofende. A mí me insultan porque me estoy volviendo vieja” dijo en una entrevista.

En su discurso agregó que “cuando la gente tiene un ídolo, el ídolo te traiciona, el tiempo traiciona la suerte del ídolo o de la mujer y de lo que se considera como bella. Se paga un precio más alto incluso que el de la mujer que no ha sido especialmente considerada como bonita”.

Aseguró que considera que las mujeres bellas tienen que perder ese valor “y si ha sido algo muy importante, entonces el perderlo es dramático. Yo por ejemplo, todavía lo siento y es un poco dramático, me veo al espejo y digo ‘no me gusta esto, no me gusta aquello’ empiezo a ver unos cambios que no me gustan definitivamente”.

Explicó también que “después de los 50 años empiezan a aparecer las señales más rápido y la gente se ofende. He tenido una conciencia más grande del paso del tiempo en mi cara y en mi cuerpo”.