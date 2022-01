Meryl Streep improvisó 25 llamadas para escena de ‘Don’t Look Up’ Foto: WILL OLIVER

Los que aún no han visto el gran éxito de Netflix No mires arriba o Don’t Look Up, dirigida por Adam McKay, y estrenada a finales del año pasado, tienen una nueva razón para no perderse esta producción: el espectacular talento para la improvisación de Meryl Streep.

Como si no fuera suficiente tener el talento de Streep en una película, el reparto de esta producción ha dejado a muchos anonadados. Además de contar con la estelar presencia de la protagonista de El diablo viste a la moda, la película de Netflix cuenta con la aparición de estrellas como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance, Timothée Chalamet, y Ron Perlman.

En Don’t Look Up, Meryl Streep representa a Janie Orlean, la presidenta de los Estados Unidos, una mujer totalmente indiferente frente a la situación extrema de que un cometa está a punto de dirigirse y estrellarse contra la Tierra. También es madre de un personaje particular y adulador, Jason Orlean, interpretado por Jonah Hill.

Streep improvisó escenas impensadas

Mucho se ha hablado sobre el humor negro, la increíble reflexión que suscita en su audiencia, y de nuevo, el talento de su reparto. Ahora, se ha conocido que Streep dio grandes aportes a la producción con su capacidad de improvisación.

Cuenta McKay que Streep es tan buena improvisando que tuvo la iniciativa de trabajar varias ideas totalmente improvisadas para la escena de la Oficina Oval de la Casa Blanca en la que toma una llamada con dos astrónomos mientras sus consejeros están presentes.

“Meryl es una impresionante improvisadora, y lo hizo todo el tiempo durante la película. (…) La escena por la que todos estábamos emocionados era la primera que ocurre en la Oficina Oval. En cada toma que hicimos con Meryl Streep, ella improvisó una llamada diferente”, afirmó McKay en un nuevo clip lanzado por Netflix. “Fue como una vuelta de tuerca de improvisación que nunca había visto antes.”

El director también comparó a la estrella con Superman, siempre teniendo un truco bajo la manga. McKay insiste en el clip que no está exagerando, la actriz hizo de 20 a 25 llamadas según él, “absurdas y totalmente distintas”. Cuenta el director que a pesar de que él mismo hizo improvisación en Chicago durante unos años de su vida, y tiene algo de experiencia en ello, jamás podría hacerlo como lo hizo la actriz. En el clip de Netflix asegura: “Le dije a Jonah [Hill]: ‘No creo que yo fuese capaz de hacer eso. No creo que pudiese hacerlo. Quizá seis o siete veces’. Pero ella no se repitió ni una vez”.

Meryl Streep improvisó 25 llamadas de teléfono distintas en la primera escena del despacho oval en #NoMiresArriba. Cómo no la vamos a idolatrar. pic.twitter.com/AzWpkYoE3H — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) January 23, 2022

Meryl Streep ha sido conocida por sus papeles en películas como Kramer contra Kramer (Robert Benton, 1979); La decisión de Sophie (Alan J. Pakula, 1982); Las horas (Stephen Daldry, 2002); La dama de hierro (Phyllida Lloyd, 2011); El diablo viste a la moda (David Frankel, 2006); entre muchas otras producciones que le han dado la fama de una de las mejores y más merecidas actrices de Hollywood.