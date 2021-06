Michael Jackson: quiénes son y qué hacen sus hijos

En 2009, el mundo se sorprendió con la muerte inesperada de Michael Jackson. El rey del pop, como es mundialmente conocido, falleció a los 50 años y dejó a tres hijos. Prince, Paris y Prince Michael II, también conocido como ‘Blanket’.

Hoy, en el aniversario número 12 de su muerte, repasamos cuántos años tienen y qué hacen sus retoños.

Michael Joseph Jackson Junior

El hijo mayor de Michael nació el 13 de febrero de 1997, hoy en día, tiene 24 años y vive en Beverly Hills. Popularmente se le conoce como Prince y es fruto del matrimonio del artista con Debbie Rowe, una enfermera.

Prince optó por llevar una vida de bajo perfil y alejado de las cámaras. En una de las pocas entrevistas que ha concedido, a ‘Los Angeles Times’, aseguró que “estoy orgulloso de tener su nombre y de ser su hijo”.

Al momento de la muerte de su padre, su abuela materna, Katherine Jackson, se mudó con sus tres nietos para cuidar de ellos. “Tengo mucha suerte de tener dos figuras maternas en mi vida, mi abuela y mi prima Frances. En cuanto a mi madre biológica, ella siempre ha sido más amiga y eso funciona para nosotros”, dijo Prince al hablar de su abuela y de su madre.

El hijo mayor de Michael Jackson es el fundador de una organización benéfica llamada ‘Heal Los Angeles’ y está encaminada a combatir el hambre, el maltrato infantil y la falta de vivienda.

Paris Jackson

La única hija del recordado cantante nació el 3 de abril de 1998. Actualmente tiene 23 años y es una actriz, cantante y música. Sus padrinos son Elizabeth Taylor y Macaulay Culkin. Al momento de muerte de su padre, Paris tenía 11 años.

Su madre es Debbie Rowe, una enfermera con la que Michael Jackson se casó en 1996. Luego de que la pareja se divorciara, en 1999, el cantante se quedó con la custodia de ella y de Prince. La hija del cantante padeció de depresión, por lo que ha hablado abiertamente sobre su lucha contra esta enfermedad.

Además, ha sido portada de varias revistas como Bazar y Rolling Stone. A nivel actoral, ha participado en producciones como ‘Star’, una serie de televisión, y en ‘Gringo’, una película en la que estuvo Charlize Theron.

Prince Michael Jackson II

Es el hijo menor del rey del pop. Nació el 21 de febrero de 2002 y tiene 19 años. Él fue concebido a través del vientre de alquiler y hasta el momento se desconoce la identidad de su madre.

Fue apodado ‘Blanket’ por la prensa porque cuando apenas tenía unos meses de vida su padre salió a un balcón en un hotel en Berlín y lo cargó con una cobija en su cabeza (blanket es cobija en inglés).

Por el momento no tiene redes sociales y se sabe poco sobre su vida personal. Al igual que su hermano mayor prefiere una vida alejada del ojo público.

Duda sobre la paternidad de Michael Jackson

Existen dudas acerca de si Michael Jackson es el padre biológico de sus hijos. Fue la misma Debbie quien en 2019 afirmó que había sido inseminada con el esperma de otro hombre. En la explosiva entrevista que le concedió a ‘The Sun’, la exesposa del artista dijo que nunca mantuvo relaciones sexuales con Jackson.

“Me fecundaron. Como yo insemino a mis yeguas. Así hicieron con ellos. Fue muy técnico. Yo era su yegua pura sangre”, afirmó la enfermera. La madre de los dos hijos mayores del cantante expresó que “son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre”.