La pareja conformada por los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahia recientemente se convirtió en padres de Kai.

Aunque ninguno de ellos ha mostrado mucho de su hijo en redes sociales, se conoció que el pequeño nació el 21 de abril.

Fueron algunas fotografías y videos que dejaron ver a Greeicy Rendón en medio del parto para dar a luz a su primer hijo.

Luego de ello, la pareja estuvo distanciada por un tiempo de sus redes sociales y dedicada al cuidado de su bebé.

Hace poco hicieron algunas publicaciones, Greeicy por su parte aseguró que se sentía en un callejón sin salida y recibió algunas críticas.

Así como su pareja, Mike Bahia, quien se dejó ver en un video haciendo una maniobra con su bebé.

Mike Bahía es criticado por hacer maniobra con su bebé

Hace pocos días la pareja se encontraba compartiendo con su hijo Kai y fue en las historias de Instagram de Greeicy Rendón donde se ve a Mike Bahía con el pequeño.

Lo que llamó la atención de sus seguidores es la manera en la que el cantante estaba cargado al pequeño en sus brazos.

Se trataba de una patineta, en el video se observa que Mike Bahía lleva al bebé en los brazos mientras está montando.

En el video también se escucha cuando su pareja Greeicy Rendón le pregunta: “¿Qué estás haciendo con mi bebé?”.

Algunos de sus seguidores aseguraron que lo que el artista cargaba no era su hijo sino un muñeco y que se encontraba practicando.

Otros por su parte rechazaron esta acción del colombiano pues lo catalogaron como un padre irresponsable.

“Están locos... Definitivamente los dos no aman al hijo. Dios los bendiga. Padres irresponsables”, “Eso parece un muñeco” y “Cada quien tiene su forma y ellos quieren ser unos padres originales”, son algunos de los comentarios que hicieron sus seguidores en redes.

Críticas a Greeicy Rendón por comentarios a su bebé

No solo el padre de Kai ha sido quien reciba críticas por parte de sus seguidores, también Greeicy Rendón lo ha tenido que soportar.

Entre las últimas publicaciones que realizó la caleña se deja ver cómo carga a sus bebé en los brazos y habla con él.

“Aquí, aprendiendo a malcriar bebés”, dijo la cantante en uno de sus videos y quien luego le dijo a su hijo “Sí, lo único que querés es estar cargado, mi tiempo qué, mi vida qué, ah”.

Luego de esto Greeicy Rendón recibió todo tipo de comentarios que decían que ella no quería a su bebé y que le hablaba feo.

La artista decidió aclarar la situación por medio de sus historias de Instagram y dijo: “Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no lo quiero, yo amo a mi bebé, sino que soy muy brusquita”.

El video finaliza con Greeicy hablando con su pequeño Kai y diciéndole: “Diga pues algo, defienda a su mamá, defiéndala de todas esas calumnias”.

