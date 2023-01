Miss Venezuela revela cómo se veía antes de una cirugía en el rostro

La elección de Miss Universo 2022 - 2023 ha sido uno de los eventos más polémicos de lo corrido de este año. Una diversidad de personas estuvo en desacuerdo con que R’Bonney Gabriel, Miss USA, fuera la ganadora del certamen y se dejara a Amanda Dudamel, Miss Venezuela, como virreina.

Por ello, la venezolana ha recibido varios mensajes en los que le demuestran su apoyo y su inconformidad con la seleccionada. Esta situación ha provocado que, tras terminado el concurso, Dudamel haya marcada tendencia en redes sociales en más de una ocasión.

Puedes leer: Virreina Miss Universo 2023: Amanda Dudamel presenta a su novio Daniel Roa

Esta vez, la virreina de la belleza universal, ha vuelto a estar en boca de todos al mostrar que se sometió un proceso estético que le cambió el rostro. Incluso, dejo ver a sus seguidores el antes y el después de la cirugía.

Miss Venezuela muestra cómo se veía sin cirugías en el rostro

Recientemente, la modelo se robó las miradas de sus seguidores al compartir a través de Instagram un video inesperado en el que cuenta que se realizó un procedimiento estético para cambiar un poco la forma en la que se veía su rostro.

Dudamel cuenta que no se sentía conforme en la forma que se hallaba su mandíbula pues era un rasgo que no le gustaba porque al sonreír, su perfil de lado se pronunciaba más de lo normal y eso, la hacía sentir incómoda incluso al respirar.

Por ello, tomó la decisión de practicarse una cirugía mínimamente invasiva en la que le ayudaron a corregir este tema estético y de salud. En el post es posible ver el antes y el después del procedimiento.

Lee también: Las reacciones que dejó la elección de Miss Estados Unidos como Miss Universo

Junto al video se puede leer: “En búsqueda de Armonía, Simetría y Función realizamos una Cirugía Ortognática mediante protocolos Mínimamente Invasivos lo que permite una recuperación sumamente rápida sin dolor y sin traumas”.

La publicación ya cuenta con más de 120 mil ‘me gusta’ y más de mil comentarios entre los que están: “Más bella aún y súper natural”, “Que mujer tan genuina”, “Esa cirugía no le hacía falta”, “Ella es bellísima, pero con ese retoque aún más” y “Que bella es esa mujer antes y ahora”.

En un diálogo a TOP VZLA, Amanda Dudamel indicó que no se había operado nada de su cuerpo y por ello quiso quedarse al natural, buscando lucir tal cual es ella.

Puedes leer: Miss Universo 2023: Estados Unidos triunfó, revive el minuto a minuto

“No me he hecho cirugías estéticas. En algún momento lo consideré y siento que no tiene nada de malo, pero no iba con mi personalidad. Decidí quedarme así al natural”, dijo durante la conversación con el medio.

Sin embargo, aclaró que se realizó algunos retoques para “arreglar cositas”. Entre estos, un recorte de encías, nivelar los dientes, ortodoncia y la cirugía que acabamos de mencionar para corregir su mandíbula.