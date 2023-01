Amanda Dudamel es acusada de plagio por el vestido que usó en Miss Universo

En el último Miss Universo, Amanda Dudamel, la candidata de Venezuela, fue una de las favoritas y muchos creyeron que sería la ganadora, aunque finalmente la corona se la llevó la estadounidense R’Bonney Gabriel.

La venezolana, no obstante, llamó la atención también por el hermoso vestido de gala que utilizó durante la noche final del concurso. El vestido con corte de corazón e incrustaciones brillantes de diferentes tonos de azules y dorados fue uno de los más llamativos en el certamen.

El diseño del vestido habría sido plagiado

El diseñador Samy Gicherman declaró en el programa venezolano “El gordo y la flaca” que el diseño del vestido de la venezolana habría sido plagiado de uno de sus diseños, y que justamente lo reconoció mientras veía la pasarela del certamen.

“Primero me quité los lentes y me los volví a poner porque no lo podía creer. Entré en shock, inmediatamente lo critiqué porque yo fui el creador de esta pieza el año pasado y lo veo ahora en la chica que está representando a Venezuela con una pieza que es exactamente igual”, aseguró Gicherman.

El diseñador dice que probablemente se fijaron en su diseño para lograr hacer la prenda pues la similitud es total, no hay muchas diferencias más que en los materiales y el corte superior, pues el diseño delantero es casi idéntico, y debió ser confeccionado y bordado después de haber conocido su creación.

¿Qué dijo Amanda Dudamel sobre el vestido?

Luego de las acusaciones de plagio, la candidata Amanda Dudamel expresó que su diseño lo había hecho ella hace mucho tiempo y que los renders incluso pueden encontrarse en Internet.

“Diseñé una exclusiva para Miss Universo. Una colección cápsula de cinco piezas que, además, tiene su parte digital. Yo hice los renders digitales y se produjeron las piezas en físico y todas esas piezas tienen su versión digital exclusiva que pueden encontrar y pueden ver alrededor del mundo”, aseguró.

Las reacciones de los internautas

Los comentarios no se han hecho esperar y los usuarios han tenido opiniones encontradas y disímiles:

“Si lo copiaron o se inspiraron en otro vestido deberían tener la mínima dignidad para admitirlo”, “El egoísmo del ser humano es increíble”, “No creo que haya sido una copia, casualidad tal vez, pero copia no”,”Los dos vestidos se parecen, son casi iguales”, “La tela es exclusiva de él, por favor, Nidal es un diseñador de primera”, “No es una copia, es una idea muy parecida”, “Lo copiaron y mejoraron en la parte de arriba, así de sencillo”, fueron algunas de las opiniones que se registraron en YouTube.

