Naomi Campbell, de 51 años, presenta a su hija de 9 meses

Naomi prepara un libro en el que abordará varios capítulos de su vida, entre esos, la maternidad. Foto: GettyImages

La top model protagoniza la portada de la más reciente edición de la revista Vogue de Inglaterra, y no lo hace sola, sino con su pequeña hija de 9 meses de edad. En la publicación Naomi Campbell aclaró que fue concebida por ella pero no ofreció detalles de si acudió o no al alquiler de vientre. Esto a raíz de que no se le vio asomo de embarazo en la Semana de la Moda en Nueva York que se realizó unos meses antes de la fecha de nacimiento de su hija, en mayo pasado.

Naomi confirmó que mantuvo la llegada de su hija en absoluta reserva y salvo algunas personas de su círculo más cercano, nadie lo supo. “Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de personas que sabían que la estaba teniendo. Pero ella es la bendición más grande que jamás podría imaginar. Es lo mejor que he hecho nunca”, afirmó.

De padre desconocido

“Es una buena chica, duerme muy bien, casi nunca llora y me han dicho que está muy espabilada para su edad. Ha empezado a saludar con la mano, lo cual es divertido. Se ríe mucho. Ya casi empieza a hablar”, fueron algunas de los detalles que dio a la revista y que seguramente estarán incluidos en su próximo libro, donde el publico espera conocer el nombre del padre de la niña.

La última relación sentimental conocida de la modelo fue con el rapero Skepta en 2018, aunque también disfrutó de un breve affaire con Liam Payne un año después. A lo largo de su carrera han sido muchas las personas con las que se le ha relacionado como el cantante Puff Daddy, el actor Robert De Niro, el músico Adam Clayton (bajista de U2), el exboxeador Mike Tyson, el empresario de la Fómrula 1 Flavo Briatore y el multimillonario ruso Vladislav Doronin, pero ella siempre ha optado por ser muy reservada con su vida amorosa.

“No fue adoptada”

Cual sea que haya sido la opción para convertirse en madre, Naomi no se cambia por nadie. Dice que su pequeña es un sueño hecho realidad.“No fue adoptada. Es mi hija”, aseguró además de contar que en el fondo de su corazón siempre supo que sería mamá.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande” publicaba a mediados de mayo del año pasado junto a una imagen con los pies de la pequeña.

Aunque la top model luce bastante más joven de su edad -51años- su etapa como madre la vive en una edad avanzada y no descarta darle un hermano a su pequeña hija: “Estoy reviviendo canciones infantiles, juego con ella y descubro nuevos y asombrosos juguetes que hay en el mundo. El tipo de cosas con las que yo no podría ni soñar en mi infancia”.

