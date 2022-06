¿Regé-Jean Page regresa a Bridgerton? El actor aclara todas las dudas

El actor se dejó ver con una de sus compañeros en la serie y despertó rumores. Foto: Getty Images

Una de las series más exitosas en los últimos años en Netflix es ‘Bridgerton’ y sin duda, Regé-Jean Page, se convirtió en uno de los actores más apetecidos alrededor del mundo, no solo por su belleza, también por su estilo y talento.

El británico protagonizó la primera temporada al lado de Phoebe Dynevor, estrenada en diciembre de 2020. En marzo de este año la serie regresó, muchos esperaban su aparición, pero Dynevor fue la única que regresó de los dos como un personaje secundario.

Ahora que se ha hablado mucho de la tercera entrega, que se piensa puede ser estrenada a mediados de 2023, hay algunos fans que todavía esperan volver a Page encarnando al duque Simon Basset.

Regé-Jean Page pone fin a los rumores

En los últimos días, durante la Semana de la Moda de Milán, Regé-Jean Page fue visto compartiendo con Jonathan Bailey, con quien compartió créditos en ‘Bridgerton’, lo que avivó los rumores de un posible regreso.

Ante tanta expectativa, el actor londinense decidió aclarar todas las dudas de volver a la producción de época de Netflix, “Los chicos están de regreso en la ciudad”, escribió recientemente en una foto en la que aparecía con su excompañero, y aclaró: “No, a propósito, no voy a regresar al show, los periódicos se inventaron eso. Pero tuvimos la mejor y más elegante reunión que he tenido en mucho tiempo con un excelente café italiano y sol”.

Parece que la celebridad, que ahora es la imagen del perfume Code de Armani, está completamente decidido a no regresar al proyecto, “Estoy abierto a las experiencias y a que la gente me presente algo nuevo, y me pongo como: ‘Oh, estaría chévere’ y me quedo con eso por un tiempo, pero se necesita de algo especial para atrapar mi atención”, dijo a la revista Elle.

“Mi cosa favorita sobre este trabajo es continuar reservando espacio para sorprenderme a mí mismo, para reservar espacio y emocionarme a mí mismo”, agrego Regé-Jean Page, que hace parte del elenco de ‘The Gray Man’, la película de acción protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evan. “Y creo que la mejor manera de hacer eso es no cimentar lo que crees que quieres”, añadió.

¿Qué se sabe de la nueva temporada de Bridgerton?

Hablando de Bridgerton, todo parece apuntar a que el elenco ya empezó a grabar los nuevos episodios. La próxima temporada se concentrará en la historia de Penelope Featherington, interpretada por Nicola Coughlan, y cómo encontrará el amor en Colin Bridgerton (Luke Newton). De hecho, se espera que lleguen nuevos personajes, como ya lo mencionó previamente Nicola.

Regé-Jean Page en The Gray Man

Por otro lado, Como ya se mencionó previamente, Regé-Jean es uno de los personajes principales en ‘The Gray Man’, una película de Netflix que será estrenada en julio y que desde ya ha sido catalogado como el filme más caro hecho por la plataforma de streaming.

En este proyecto el intérprete da vida a Denny Carmichael, jefe de los servicios clandestinos de la CIA. En una reciente entrevista, él expresó que el largometraje, dirigido por los hermanos Russo, será revolucionario:

“Quiero decir, el alcance de todo esto es una locura. Creo que los Russo han hablado de eso públicamente en términos de cuántos escenarios tienen, en términos del tamaño de su ambición para este proyecto. Cuando vi la película en una sala de proyección, me sacudió físicamente. Así que no creo que haya límites para cuán grande es esto. Es la película de acción más grande que he visto”.