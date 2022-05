“No se le puede mirar”: ex empleada de Shakira cuenta cómo es la cantante de jefe Foto: Agencia Bangshowbiz

Shakira es una de las cantantes colombiana más reconocidas a nivel mundial por su talento y por su movimiento de caderas.

Desde que era muy pequeña su abuela la enseñó a bailar la “danza árabe” y por ello empezó a tener reconocimiento en cada show.

La colombiana a lo largo de su carrera ha tenido impresionantes shows y conciertos, entre esos, la presentación en el Super Bowl junto a Jennifer López.

También ha lanzado canciones con reconocidos artistas como Camilo, Rihanna, Beyonce y su más reciente sencillo “Te Felicito” junto a Rauw Alejandro.

Shakira debido a su agenda musical debe contratar mucho personal que le ayude con la organización de cada cosa.

Una ex empleada de la cantante aseguró que es difícil entenderla y trabajar con ella.

¿Quiere saber por qué? Aquí te contamos.

Cristina Cárdenas es una mujer que se hace identificar como ex integrante del equipo de la cantante colombiana Shakira.

En una entrevista que dio para un medio de comunicación español, la mujer habló sobre la relación que tuvo con la cantante al ser su empleada.

En la conversación, la mujer reveló que Shakira es muy complicada y que para ella fue una tortura ser su empleada.

“A Shakira no se le puede mirar, no le puedes hacer fotos, no le podés hablar, no te podés dirigir a ella, está prohibido. Ella es mandona, un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos 17 horas”, dijo Cárdenas.

También agregó que la cantante “desespera a los directores, a la productora, a todos. Y si hay alguna que destaca más que ella, la saca del rodaje. Es imposible trabajar con ella”.

Otra de las cosas que reveló la ex empleada de Shakira es que ella es muy exigente con ellos y que no le gusta que la miren a los ojos.

La interprete de canciones como ‘Día de enero’, ‘Pies descalzos’, ‘Antología’, entre otras, aún no se ha pronunciado al respecto.

Cabe resaltar que a lo largo de su carrera, Shakira ha cuidado mucho de su imagen y evita ser protagonista de escándalos.

