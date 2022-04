Video: Shakira y Rauw Alejandro lanzan su canción y los comparan con Encanto

La cantante barranquillera que está casada con el futbolista español Gerard Piqué, lleva varios años viviendo en Europa. Foto: Jaume De Laiguana

La barranquillera Shakira estrenó su reciente sencillo junto a Rauw Alejandro. La canción titulada ‘Te felicito’ es una fusión de funk con reggaetón que agradó el oído de sus seguidores.

En el video, la barranquillera aparece creando lo que para ella sería su hombre ideal. Y el resultado resulta siendo el compositor puertorriqueño.

El video que ya acumula más de un millón de reproducciones, se centra en una historia sobre el cantante y su alter ego robot, los dos se unen a una coreografía con Shakira, demostrando sus buenos dotes para el baile.

Shakira y Raw Alejandro

Los dos encontraron en sus ritmos y gustos, una canción que fusiona perfecto con la mezcla de nuevos sonidos. El video fue grabado en Barcelona, España, y dirigido por el catalán Jaume de la Iguana, reconocido por haber participado en otros éxitos como ‘Me enamoré’, de Shakira, o ‘No es lo mismo’, de Alejandro Sanz.

Sin lugar a duda, la sensualidad de la barranquillera eleva lo llamativo del video. Cada uno de los trajes ayudó para que ella luciera una figura preciosa y una belleza innegable.

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito (Official Video)

La rutina robótica juega un papel importante en la grabación. Cada escena muestra una onda más moderna del reggaetón, aunque siga conservando su beat.

“Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda”, fue la parte de la canción que ella había compartido como un pequeño adelanto de la canción en sus redes.

En las últimas horas, sus fanáticos quedaron sorprendidos por la evolución del ritmo de la artista y por el grato aporte de Raw para que terminara siendo un hit.

¿Encanto hizo parte del video?

Luego del estreno del video, algunos usuarios de las redes señalaron ciertas referencias que encontraron de la película Encanto en la canción de Shak y Raw.

Partes de la canción que se volvió tendencia en redes sociales fue comparada con We dont talk about Bruno, de Encanto. Esto teniendo en cuenta el detalle de fuego verde que sale en debajo de la barranquillera en apartados cuando baila.

Cabe recordar que tanto la película como la canción se han llevado varios reconocimientos. Encanto se llevó el Óscar a mejor película animada en la última versión de la premiación.

Por otro lado, aunque We dont talk about Bruno no estuvo nominada sí tuvo un espacio especial en la ceremonia. Allí los colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo fueron protagonistas junto con otros artistas.

De igual forma, ‘No se habla de Bruno’ se mantuvo como la canción más escuchada en Spotify de Estados Unidos, con 958.842 reproducciones diarias.

Es decir, según Spotify, este hit musical ha alcanzado más de 76 millones de reproducciones y un total de 7.000 descargas.

Es de resaltar que esta canción tuvo tanto éxito que llegó al Billboard Hot 100 y al Top 50 Global de Spotify.