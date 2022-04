¿Nuevo video sexual de Kim Kardashian? La celebridad está angustiada por el tema

Según Kim Kardashian, con su despacho de abogados quiere “defender a aquellos que creo que han sido condenados injustamente”. Foto: Agencia Bang Showbiz

En uno de los capítulos de su nuevo reality la exesposa de Kanye West habló muy clarito de un segundo video sexual que podría estar rondando en la red.

Después de que se dio a conocer por cuenta de un primer video sexual cuando era más joven, Kim aseguró que no quería volver a pasar por eso de nuevo. El escario publico en aquella ocasión fue muy grande y para bien o para mal, hizo que la mujer se diera a conocer en Hollywood.

Ahora la Kardashian se está enfrentando a un nuevo temor. Al parecer un nuevo video sexual podría volver a ponerla en el ojo de los medios. Pero ahora no es igual, pues su interés en lo que puedan pensar sus hijos le pesa.

¿Qué pasó?

Según un capítulo referenciado por el medio TMZ, Kim decidió hablar con el abogado Marty Singer para que la aconsejara sobre el tema. Claramente se ve que la empresaria habla en serio y no está bromeando para nada.

En la escena se ve a la mujer hablando por teléfono con Singer, a quien al principio le lanzó una pequeña broma hablando de objetos sexuales extraños.

Sin embargo, después mostró su preocupación justo después de que su hijo Saint West ve un meme en un videojuego. Según dice ella, la imagen está promocionando un ‘’nuevo video sexual’' de KK.

De acuerdo con el video, ella señala que está un 99 % segura de que no hay nuevas imágenes de lo que fue su encuentro con Ray J, pero deja una incertidumbre en el aire.

En la conversación, Kim le pide a Marty que “asuste muchísimo al manager de Ray J... principalmente para proteger a sus hijos’'. Tiempo después, ella decide llamar a Kanye mientras se está lamentando de la situación.

“Durante 20 años, esto se ha mantenido en mi cabeza, esto fue un error, ¿o no lo fue? Este era mi novio de años. Nos vamos de viaje, filmamos un video. Es vergonzoso para mí. estar ahí fuera, pero no es lo más escandaloso y no me van a hacer sentir de esta manera. Solo soy humano”.

Entre lágrimas y hablando con su hermana Kloe, la empresaria se mostró muy preocupada por el hecho. Sus hijos ahora son lo más importante y no quiere exponerlos ante semejante contenido.

Esto teniendo en cuenta que el primer video, grabado con el mencionado Ray J, aún sigue colgado en ciertas páginas pornográficas, a las que incluso sus hijos podrían tener acceso.