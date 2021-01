Pamela Anderson vuelve a estar en el ojo del huracán. Una mujer de nombre Carey salió a hablar a los medios y dijo que la rubia le quitó a su marido y hasta la hizo creer que eran amigas.

Hace unos días la protagonista de Baywatch, Pamela Anderson, anunciaba con bombos y platillos que se casó por quinta vez con su guardaespaldas, Dan Hayhurst, de quien se enamoró durante la cuarentena por el coronavirus. Pero antes del gran anunció cerró su cuenta de Instagram sin explicar la razón.

Lo que llama la atención no es el número de matrimonio de la actriz, ni tampoco que sea su guardaespaldas el escogido, sino lo que dijo la expareja de su nuevo marido, Carey. Acusó públicamente a Pamela de “destrozar a su familia” al iniciar una aventura con Dan aún sabiendo que él mantenía una relación sentimental con ella desde hacía 5 años y que estaba educando a tres niños.

Te puede interesar: Pamela Anderson se casó con su guardaespaldas

Según dijo Carey a The Sun, los recién casados se conocieron cuando él fue contratado para hacer algunas reparaciones en la propiedad que Pamela compró a sus abuelos en Vancouver, Canadá y en donde está residiendo desde hace un tiempo. Con el paso de los meses, relató la mujer, Dan comenzó a quedarse en las noches con la excusa de respetar la cuarentena y no poner en riesgo ni a su familia ni a su empleadora, hasta que Carey le dio un ultimátum.

“Al principio lo negó cuando por fin lo encaré, pero al final, cuando le pregunté directamente si estaba acostándose con Pam, me respondió: Lo único que voy a decir es que he cruzado una línea’”, recordó Carey, que tiene un hijo de una relación anterior y ayuda a criar a los dos que Dan comparte con otra de sus ex.

“Me pidió que le diese tiempo para aclararse, así que le dejé seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y para entonces ya no había vuelta atrás. Yo ya conocía a Pam y había salido a cenar con ella, y mi hija solía trabajar para ella. No lo podía creer”, agregó Carey. Pamela no se ha pronunciado luego de las declaraciones que la ponen en jaque. Algunos medios sembraron la duda acerca de si esa sería la razón para que la rubia cerrara su cuenta de Instagram y evitar los comentarios.

También puedes leer: Un año sin Kobe Bryant y su hija Gianna