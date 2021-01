Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, una de las leyendas del baloncesto y madre de Gianna, que también falleció en el accidente de helicóptero hace un año, los recordó con un emotivo mensaje.

Son varias las disputas legales que Vanessa Bryant mantiene un año después de la muerte de su esposo e hija, tras el accidente fatal que acabó con sus vidas. La mujer que quedó a cargo de otras tres hijas publicó en su cuenta de Instagram la carta que una compañera del colegio de Gigi le envió.

“Lo hizo bien, señora Bryant, y siempre te estaremos eternamente agradecidos. Mi mente piensa constantemente en su hermosa hija. Su sonrisa y actitud me empujan a ser mejor. Probablemente hayas escuchado esto, pero si alguna vez me convierto en madre, espero que mi hija resulte exactamente como la suya.

“A ella le importaba. Ella sabía cuando yo estaba teniendo un mal día y sabía cómo mejorarlo. Ella fue generosa con sus bocadillos cuando olvidé los míos. Dejó notas en mi cuaderno que aprecio. Ella fue increíble. En nombre de todos los que la conocieron, puedo decir que cambió nuestras vidas. Sus simples acciones nos hicieron a todos mejores personas, y creo que los resultados de esto nunca dejarán de aparecer”.

Vanessa agradeció públicamente la misiva y que le permitiera compartirla en sus redes. También reconoció que 12 meses después, sigue sin creer que Kobe y Gigi ya no estén con vida: “Mi Gigi es INCREÍBLE y realmente agradezco tu carta. Te quería mucho. Echo mucho de menos a mi pequeña y a Kob-Kob también. Nunca entenderá por qué y cómo pudo suceder esta tragedia a dos personas tan bonitas, dulces e increíbles. Todavía no me parece real”. Para cerrar la publicación, Vanessa envió un último mensaje. “Kob, lo hicimos bien. Gigi, todavía hace que mamá se sienta orgullosa. ¡Los quiero!”.

Kobe y Vanessa se conocieron en 1999, cuando ella tenía 17 años y estaba trabajando como modelo de un video musical. Seis meses después se comprometieron y en 2001 se casaron. Dos años después, en 2003 nació Natalia, Gianna en el 2006, Bianka en 2016 y Capri en el 2019.

Kobe y su hija Gianna se dirigían a la academia de baloncesto de su propiedad para un entrenamiento de la pequeña y con la idea de evitar el el tráfico de Los Ángeles, California, tomaron el helicóptero, que se estrello en las montañas debido a la baja visibilidad alrededor de las 10 de la mañana. Las otras siete personas que viajaban con ellos también murieron en el hecho.

