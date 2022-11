“Para qué fingir”: Karol G se burló de sí misma antes ser criticada por su inglés

Karol G siempre ha sido una de las artistas orgullosas de su cuerpo, de su cultura y por supuesto de dónde viene, por lo que cada que recibe alguna crítica no le presta atención, por el contrario responde con su humor característico.

Puedes leer: Shakira: este es el misterioso hombre con el fue captada ¿No se fue a Miami?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Aunque la paisa no se deja intimidar por los haters en redes y mucho menos por la misma industria, sí sabe ser creativa y crear tendencias divertidas en estas plataformas.

Karol G y su inglés

La interprete de ‘Cairo’, una de sus nuevas canciones, decidió publicar un video en el que se burla de ella misma al hablar en inglés.

Pero ese no fue todo el foco del asunto, pues además de haber pronunciado muy bien las palabras, el acento fue en lo que ella se enfocó, pues como bien es sabido, el ‘cantadito’ que tienen es muy diferenciador del resto del país.

La paisa Karol G asistió a la gala número 23 de los Latin Grammy, y aunque no ganó ningún gramófono, brilló sobre el escenario cantando sus mejores éxitos. Foto: Getty Images - Getty Images

Fue a través de su cuenta de TikTok que la artista publicó el video. Primero empezó con un lip sync de cómo sonaría la frase en el acento anglo y después le dio un supuesto play a un audio de una entrevista suya, en la que decía lo mismo pero con el típico acento paisa.

“Oh wow, that’s incredible, that’s amazing, I am so happy for you” (“Oh wow, es increíble, es asombroso, estoy muy feliz por ti”) dice la primera parte del audio. Luego se escucha la misma voz de Karol diciendo la frase en su “inglés paisa”.

Hasta el momento, el video cuenta con 14 millones reproducciones, más de 2 millones de me gusta y 21 mil comentarios en los que sus seguidores destacaron su humor y se rieron con ella.

“Ella sí, pero se le perdona jajaja”; “Real yo sola entiendo mi inglés avanzado”; “así me escucho en español... ¿Cómo será en inglés ?”; “Hahahahaha así hablan los paisas inglés, con ese acentico ella tiene una cara super exótica”; “Carolina siendo Carolina jaja lo máximo”; “Ella es la mejor, hasta para burlarse de ella misma”; “Karol es lo máximo la amo me encantó el video”; “Lo guardé solo para hacerlo yo en mi TikTok”; “Ella siempre será tan humilde y tan chévere que su conexión con nosotros será eterna”; “Jaja yo la amo, en serio que sí”.

Karol G canciones nuevas

A través de redes sociales, la artista publicó un mensaje en el que reveló algunos detalles de su nueva canción, pues el video de la canción lo pudo grabar en El Cairo.

“Más allá de estar en mi Top 5 de lugares del mundo que soñaba conocer, tenía una visión un poco más ambiciosa en este país: ¡Cerrar las Calles, la esfinge y las pirámides de Egipto para lograr un video que siempre estuvo en mi mente, en mis metas por cumplir y en mi corazón!”, comenzó diciendo la cantante.

Después continuó diciendo que para su equipo de trabajo fue difícil cerrar las calles para la realización de la grabación.

“¡Cuando yo misma llegué a este lugar y vi que después de lo difícil que fue lograrlo, YA ERA UNA REALIDAD, lo guardo como una de las mejores sensaciones de mi vida!”, agregó.

Finalmente, destacó que ha logrado cumplir varios sueños de la mano de su carrera y eso ha sido muy significativo para todos: “¡Cumplir sueños mientras trabajo y le cuento al mundo sobre ellos, no tiene precio! Gracias equipo por apoyar cada idea y cada meta, por creer en mí y nunca dudar de las cosas increíbles que podemos lograr juntos… @ovyonthedrums siento un inmenso orgullo personal por el trabajo que juntos hemos creado”.

Te sugerimos leer: ¿Karol G se hizo un nuevo retoque estético? La foto que causó revuelo en redes