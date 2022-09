“Pasó a mayores”: Santiago Alarcón denuncia extorsión y acoso de supuesto “hijo”

El actor Santiago Alarcón, ha demostrado que su talento se presta tanto para el humor como para roles más serios. Desde su papel caracterizando al fallecido periodista Jaime Garzón como varios de sus papeles en teatro y otras producciones.

Además de hacer parte de grandes producciones en la pantalla chica, Alarcón también es un fiel amante del teatro y por ello cada que tiene una oportunidad está sobre esos escenarios.

Santiago Alarcón denuncia grave acoso de supuesto “hijo”

Gracias a su talante en el arte, Santiago Alarcón ha logrado un alto reconocimiento y con él un aumento de seguidores que es innegable. Sin embargo, esto no siempre es un motivo de felicidad pues este martes el intérprete hizo una grave denuncia.

A través de sus redes sociales, el actor aseguró que estaba siendo gravemente acosado e incluso extorsionado por un joven quien desde hace más de dos años le dijo que él era su supuesto papá biológico.

“Estoy siendo víctima de acoso de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven que lo vamos a llamar ‘el muchacho’. Resulta que hace como tres o cuatro años largos me llegó un mensaje por Instagram de este muchacho que decía hola papá soy tu hijo”, empezó diciendo el actor.

Después en su relato aseguro que el muchacho le dijo “es verdad tú me abandonaste mi mamá adoptiva me lo contó. Al ver que yo no le pare bolas empezó a escribirle a todo el mundo que veía conmigo en una foto, a compañeros de trabajo, amigos, familiares y todos preocupados me escribieron sobre el tema”.

Después Santiago contó que al ver que nadie le dio una respuesta positiva el muchacho decidió buscar a los medios y contar su supuesta historia “habló con gente de RCN, de Caracol y de Canal Uno y claro, muchos lo escucharon porque la historia parecía atractiva pero después de sentarse a hablar con él se dieron cuenta que su relato era completamente incoherente y no tenía ni idea lo que estaba diciendo y muchos me llamaron a mí a decirme sobre el tema. Me dijeron que el muchacho no estaba bien”.

