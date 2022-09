“Sufrí mucho”: Carlos Vives sobre Margarita Rosa de Francisco y su corta relación

En 1986, Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco enamoraron a los colombianos con su participación en la novela Gallito Ramírez. Allí, los seguidores del talento de la caleña y el carisma del samario se dieron cuenta la gran pareja que hacían y quedaron más que satisfechos cuando se enteraron que ese amor de novela pasó a la vida real.

También te puede interesar: Juanita Gómez se va de Caracol ¿Cuál será su nuevo rumbo?

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Fue un 20 de agosto de 1988, en Cali que Margarita Rosa de Francisco le dio el sí al ahora cantante Carlos Vives. Frente a las cámaras, familiares y amigos, la pareja decidió apostarle al amor, sin saber cuánto podría durar.

Tras su boda, la pareja se convirtió en una de las más llamativas de Colombia. Cada nuevo proyecto de los dos era una sorpresa y su vida amorosa resultaba ser noticia. Sin embargo, el matrimonio solo duró 2 años.

Carlos Vives habló sobre su matrimonio con Margarita Rosa de Francisco

El cantante y la actriz de nuevo están juntos en el foco de los medios debido a que días atrás, Vives habló de lo que fue la ruptura con la actriz y aceptó que ella no lo quiso mucho y que allí no había más que hacer.

Carlos Vives decidió hablar sobre la relación que tuvo con la caleña y dio detalles del matrimonio que pocos conocían y el cual terminó en el año 1990. El cantante aseguró que Margarita Rosa de Francisco es una mujer maravillosa, pero sí sufrió por ella cuando terminó todo.

“Tuve mis desamores terribles. Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida, a veces ganamos y a veces perdemos, y encontré una persona que es mi esposa ahora y me acompaña siempre”, afirmó el cantante de 61 años.

Aunque lamentó mucho que esa unión no funcionara y de hecho terminara de manera inesperada solo dos años después, sí destacó que en su actual matrimonio es feliz pues ya lleva 14 años casado y es padre de dos hijos.

“Hoy tengo una mujer que valora lo que hago, ama lo que hago, tenemos un proyecto de vida en Colombia”, aseguró Carlos Vives.

Cabe recordar que en una entrevista con Minuto 30, Vives también había hablado brevemente del tema y allí contó que debido al tiempo y a la carrera de los dos, simplemente las cosas no se dieron para poder continuar.

“Ella no estaba, andaba en otras cosas, no quiso. Quizá éramos muy jóvenes. Eso es todo”, afirmó el samario. “Estaba muy enamorado e hice lo que pude porque fuéramos felices”.

En otro momento, Margarita Rosa de Francisco también habló de lo que fue su matrimonio con Carlos Vives en entrevista con El Tiempo y señaló que a incluso cuando terminaron, ella aún lo quería: “Carlos es una persona muy fresca y yo era más conflictiva. Me acuerdo que él ya venía con una carrera iniciada, su pasión por la música era maravillosa y sentía envidia de esa pasión de él”.

“Ahí tomé la decisión de separarnos, pero no porque no lo quisiera, por eso fue tan duro. Después yo quise volver y él ya no quiso”, recordó ‘la niña Mencha’.