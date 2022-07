¿Kim Kardashian y Pete Davidson listos para ser padres?

A pesar de empezar a salir con Pete Davidson desde finales del 2021, Kim tomó 6 meses más antes de presentar al comediante con sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

Lee también: Esto negociaron Shakira y Piqué para que el futbolista pueda ver sus hijos

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

En octubre de 2021 se encontraron en el set de SNL, donde Kim Kardashian fue una de las invitadas especiales. Tuvieron que compartir varias escenas en las que su química fue innegable y muchos sospechan que fue desde ese entonces que la pareja empezó a salir.

Fueron vistos varias veces pero sin confirmar a los medios. Davidson algunos meses después de su encuentro en el programa habló de su “novia” durante una entrevista pero Kim no había comentado al respecto.

¿Pete Davidson papá con Kim Kardashian?

En un programa al que asistió Davidson llamado ‘Hart to Heart, de Kevin Hart, el humorista abrió su corazón y habló de temas muy aparte de su trabajo como comediante. Teniendo en cuenta que ahora Pete ocasionalmente hace las veces de ‘padrastro’ con los 4 hijos que Kim tuvo con el rapero Kanye West, el hombre habló sobre su futuro y todo lo que espera lograr en su vida privada.

“Definitivamente soy un hombre de familia”, dijo en la entrevista. “Lo que más me gusta –que aún tengo que lograr– es tener un hijo. Ese es mi sueño. Es como... supercursi, pero sé que sería muy divertido. ‘¡Venga, pequeño, vístete!’. Estoy emocionado por ese capítulo de mi vida”, agregó.

Ante ello, el presentador le dijo al humorista que esa era una gran responsabilidad y labor a lo que él respondió de manera muy segura: “Es que es más o menos para lo que me estoy preparando ahora: tratar de ser un buen hombre, desarrollarme y mejorar para que cuando eso suceda, me resulte más fácil”.

Allí también contó que su infancia no fue fácil pues perdió a su padre siendo muy joven: “Mi infancia no fue muy buena. Papá falleció prematuramente, y me quedé con una madre soltera y una hermana pequeña, que solo era una niña. Yo, simplemente, no lo llevé muy bien. Fue una maldita pesadilla”.

¿Algo emocionante por pasar?

En la entrevista de Kim con la revista Variety y la familia Kardashian, presentó lo que hoy por hoy se está viendo el reality “The Kardashians”. Allí habló de Pete y dijo que aunque por ahora él no está incluido en los capítulos, si tuviera que hacerlo podría ser para filmar algo emocionante que estaba por pasar.

“No he filmado con él, y no me opongo a hacerlo. Es solo que no es lo que él hace, pero si hubiera un evento y él estuviera ahí, él no les diría a las cámaras que se fueran. Creo que podría filmar algo muy emocionante que está por pasar, pero no sería para esta temporada”, indicó la empresaria.

Para ese momento Kim confesó también que explicará todos los detalles de su relación con Pete Davidson. “Hablaré de cómo nos conocimos, quién se acercó a quién, cómo pasó todo y todos los detalles que quieren saber. Definitivamente estoy abierta a hablarlo y explicarlo de una vez por todas”, afirmó.