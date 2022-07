Esto negociaron Shakira y Piqué para que el futbolista pueda ver sus hijos

Si bien Shakira ha estado atendiendo temas laborales y mostrándose tranquila durante la tormentosa separación, Piqué ha sido el foco de los titulares por varios temas, primero debido a la mujer que dicen que es su nueva novia y segundo la custodia de los dos hijos.

Puedes leer: ¿Mamá de Shakira contempla una reconciliación de la cantante con Piqué? Esto dijo

Aquí puedes encontrar más contenido como este

Nadie esperaba que la relación de Shakira y Piqué fuera a terminar en algún momento. Por ello, la prensa extranjera está muy atenta a cada movimiento del jugador y de la cantante barranquillera.

Shakira y Pique ¿Quién tendrá la custodia?

Los rumores de que fue Piqué quien decidió separarse de la colombiana debido a que ya tenía una nueva novia han sido fuertes. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que el jugador pelee por la custodia de sus hijos.

Según dice la prensa extranjera, el futbolista de Barcelona no quiere que los pequeños se vayan a vivir a Estados Unidos. El reconocido programa de entretenimiento Chisme No Like indicó que tuvo acceso al acuerdo formal presentado por los abogados de la colombiana a su expareja.

Según los presentadores, Shakira estaría dispuesta no solo a dejar a sus hijos con Piqué un mes durante las vacaciones, sino además, a pagar tiquetes de avión para que él pueda ir a verlos. “Ella está dispuesta a pagar cinco pasajes al año, en primera clase, para que Piqué visite a sus hijos”, comentaron.

Piqué no quiere a sus hijos en Estados Unidos

Sin embargo, parece que el acuerdo aún tiene muchas aristas, pues Jordi Martín, el paparazzi que sigue de cerca la separación aseguró que pudo conocer de primer detalle la reunión que habían tenido con sus abogados.

El fotógrafo calificó como “bastante tenso” el encuentro cara a cara de la pareja y dijo que a pesar de la negociación que había propuesto Shakira, el jugador no quiere que sus hijos estén en Estados Unidos, tan lejos de él.

“Piqué se mantuvo muy firme en su postura de no querer que los niños residan en Miami, argumentando que el irse rompería toda la estabilidad de Milan y Sasha”, dijo el periodista quien indicó que la información la obtuvo de una muy buena fuente.

También recordó que las leyes en España siempre van a proteger a los menores de edad y su bienestar. “Martín aseguró que la artista barranquillera salió devastada de la reunión, pero no derrotada, por lo que el equipo de Pilar Mañé está trabajando en una contra propuesta que pondrá sobre la mesa de discusión con los abogados de Piqué”, destacó el medio El Universo.

Según el medio mencionado “el futbolista del equipo culé no quiere que la discusión de la custodia de los niños llegue a un plano de batalla entre los dos, pese a que ya la situación está bastante tensa, al punto que el jugador no tiene permiso de ingresar a la residencia que en el pasado compartieron sin el permiso de su ex mujer”.