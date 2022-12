¿Piqué se enfrentó a un periodista? El hombre reveló toda la verdad sobre el hecho

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué ha sido una de las noticias más mediáticas de este año, aunque ambos han decidido seguir adelante con sus vidas, la prensa sigue encima de ellos

Y es que para nadie es un secreto que la ruptura de la relación con Shakira y la pronta confirmación de su nuevo noviazgo con Clara Chía, dejó a todo el mundo sorprendido.

Piqué se habría enfrentado a periodista español

Se trata del periodista español que ha seguido toda la historia detrás de la separación de Shakira y Piqué y ha destapado algunas primicias del futbolista con su nueva pareja.

Jordi Martin, ha sido el encargado de revelar en el programa El gordo y la flaca, varios detalles de la vida privada del jugador e incluso algunas visitas realizadas antes a la casa que compartía con la barranquillera en Barcelona.

El paparazi aprovechó cada oportunidad y sacó a la luz varios detalles de la vida de Piqué y Clara Chía en medio de todo el escándalo de su cambio de vida.

Hace unos días, el español se destapó en entrevista con la revista TvyNovelas y contó lo que ocurrió en su proceso por seguir a la expareja.

El comunicador indicó que desde hace varios años se enteró de las traiciones del exdefensa del cuadro catalán teniendo en cuenta información que le contaban las personas que trabajaban en algunos bares.

“Mi relación era nula con él, podría decir que bastante tensa, porque hasta hemos llegado a las manos, ha habido agresiones por ambas partes; siempre hemos tenido unas disputas muy fuertes, él jamás ha entendido mi trabajo y, además, ha sido un tipo muy impulsivo, arrogante y prepotente”, dijo el paparazi al medio.

En la entrevista, se despachó contra Piqué y aseguró que era “clasista, desagradable y maleducada” y señaló que “es un tipo que cuando la gente realmente lo conoce, sabe que es desagradable, clasista, trata muy mal a la gente de a pie y generalmente mira por encima del hombro…Es un maleducado, casi igual a su padre. La mamá de Gerard es doctora y tiene otras cualidades más humanas; Monserrat es maravillosa, pero el padre es un narcisista. Yo nunca entendí cómo era que a Shakira se le caía la baba por él”, afirmó.

Finalmente, el catalán aseguro que seguir a la expareja no fue fácil e incluso insinuó que en algún momento llegó a tener contacto con el hermano de Shakira a quién lo cuestionó sobre las supuestas infidelidades del jugador hacia su hermana.

“Desde el primer momento supe que Gerard le estaba siendo infiel a Shakira, es algo que ya he platicado con su hermano, le he dicho: ‘No puedo creer que con lo inteligente que es tu hermana, no viera esto’. De verdad, era muy evidente”, dijo.