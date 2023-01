¿Piqué también le fue infiel a Clara Chía? Filtran fotos de quien sería la mujer

La artista Shakira y su expareja Piqué diariamente están en los titulares debido a su situación sentimental y su separación con el padre de sus hijos, pues si bien su relación era una de las más amables ahora resultó siendo casi un vínculo de venganza.

Por un lado, Shakira publicó la canción con Bizarrap en la que sus palabras fueron balas para el ahora empresario y su nueva pareja y por el otro, Piqué respondió haciendo referencia a las pullas de su ex haciendo bromas con las marcas Casio y Twingo.

Piqué y Julia Puig

Sin embargo, esta vez a Piqué no lo están relacionado con algo nuevo de Clara Chía o su expareja Shakira sino con una nueva mujer que estaría en medio de la actual relación del exjugador.

Según el paparazzi Jordi Martin, la relación entre el ex de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía estaría en juego por una infidelidad del exfutbolista. Foto: Instagram

De acuerdo con medios internacionales, el jugador al parecer le habría sido infiel a su actual novia con otra joven de nombre Julia Puig.

Recientemente, Jordi Martin, famoso paparazzi español que le ha seguido los pasos a Shakira y a Piqué durante su ruptura publicó un bombazo que lanzó en su cuenta oficial de Instagram.

Sobre el tema, el reportero desató una ola de reacciones y comentarios sobre la nueva pareja del empresario y cuestionamientos sobre si él le había sido infiel a Shakira con ella o es realmente alguien que no conocía hasta ahora.

Lo dicho en las redes del periodista es que se fue en contra de Piqué una vez más pues publicó en sus historias una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de una joven llamada Julia Puig, quien vive en Barcelona y es abogada.

“¿La conoces, Gerard Piqué? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti”, escribió el español en la imagen.

A pesar de que la historia fue eliminada después de una hora, su perfil empezó a regarse por todas las redes, pues los usuarios quisieron enterarse de quién se trataba y si de hecho habría tenido un encuentro con Piqué después de dejar a Shakira.

Lo que se conoce sobre ella y de acuerdo con su biografía en Instagram es una “abogada con un máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance”.

Por el momento, las reacciones en redes no se dieron a esperar y muchos seguidores aseguran que Shakira se “libró” de varias desdichas con el exjugador catalán.

“Si eso es verdad a Clara le aplicaron la misma, qué horror”; “No me sorprende, qué hombre para ser tan machista y tonto. Merece quedarse solo”; “Pero a Piqué qué le pasa, no respeta a ninguna mujer”; “Yo solo pregunto si esta nueva chica no es una de las otras con las que Piqué le puso los cachos a Shakira y ahora están apareciendo”; “Será que la conoció recientemente o ya le había puesto cachos a Shaki con ella”..