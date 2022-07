“Podría haber sido Georgina”: modelo contó cómo le dijo no a Cristiano Ronaldo

Muchos conocen quién es Georgina Rodríguez y la vida de lujo que tiene la esposa del jugador Cristiano Ronaldo. Por ello, cada vez que sale un tema relevante de su vida, de sus proyectos o d su vida en familia, la pareja termina siendo noticia.

Recientemente, se conoció que una modelo se refirió a la vez que le dijo “no” a Cristiano Ronaldo y decidió dejar la relación ahí.

Modelo contó cómo le dijo no a Cristiano Ronaldo

A la espera de saber el destino deportivo que tendrá Cristiano Ronaldo, una modelo puso su nombre en la portada de varios medios internacionales.

Se trata de la expresentadora de la televisión española, Alyson Eckmann, quien habló de las supuestas charlas por meses con CR7 y las veces que el jugador la invitó a su casa, a las cuales ella decidió decirle que no rotundamente.

La dinámica en la que Eckmann, habló del tema fue en TikTok en donde respondió una pregunta de uno de sus seguidores. “¿Has ido a fiestas privadas con futbolistas?”, fue la cuestión a lo que ella respondió a través de un video.

“Lo que es una fiesta no. Pero yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo. Entonces nos hicimos como amigos en la fiesta y Cristiano me invitó a su fiesta. Yo le dije que no, que ‘ni de coña’, porque tenía que trabajar al día siguiente. Yo sabía qué iba a pasar si iba a su casa. Y mi amiga, que estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Aly, no puedes decir que no, por favor’. Le dije a Cristiano: ‘tienes que mandar a mi casa un chófer tuyo, cuando yo digo’. Y él dijo: ‘Ok, sí’. Entonces nos fuimos de la fiesta, nos separamos. Mi amiga fue con él, yo fui con su mánager, y acabamos en su casa. Nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está (sic)”, narró.

