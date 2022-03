Polémica por la diferencia de edad entre Yuya y su pareja ¿La edad importa?

Yuya junto a su pareja, el cantante Siddharta. Foto: Tomada de la cuenta de Instagram de Yuya

Jorge Siddhartha es el músico que conquistó a la Youtuber mexicana Yuya, un dato que muchos desconocían es que la pareja se lleva varios años.

Aunque la Youtuber mexicana Yuya ha tratado de mantener su vida privada lejos de los medios de comunicación y de las redes sociales, no pudo escapar de la polémica que generó en Twitter, una publicación donde varios usuarios descubrieran la edad del músico y la pareja de la celebridad, Jorge Siddhartha.

¿Qué pasó con Yuya y Siddhartha?

Según la información que se viralizó en redes sociales, el cantante actualmente tiene 44 años, dato que dejó al descubierto cuando se publicó su Clave Única de Registro de Población (CURP) documento que reveló su verdadera edad y lo que supone que es 16 años mayor que la empresaria y creadora de contenido, Yuya.

Lo que los internautas conocieron es que Jorge Siddhartha González Ibarra, mejor conocido como Siddhartha nació en Guadalajara el 25 de agosto de 1977 por lo que actualmente tiene 44 años, mientras Yuya cumplirá el próximo 13 de marzo 29 años.

Saben que significa que #Siddhartha tenga 44 años y #Yuya 28 años, que todos los tips de belleza de Yuya si sirven 😂 #FelizLunes #Mtyfollow pic.twitter.com/AT0C8e2Rg3 — ▕⃝⃤⁩⁩Librattus▕⃝⃤⁩⁩  (@Librattus) February 28, 2022

pq les sorprende la edad de siddhartha?? en 2001 era baterista de Zoé y ya tenía como 23 años, fue hasta 2008 que empezó como solista, héchenle cuentas morros, se nota que nomás lo empezaron a escuchar por ser el novio de yuya🙄 — S u n n y (@SoyOniria) February 28, 2022

Siddartha es un amor con Yuya y Mar, es un excelente padre, amoroso, responsable, lo demuestra SIEMPRE ¿Por qué alguien debería interesarle que edad le lleve a Yuya? Dejen de meterse en vidas ajenas y sean felices 🙂 — polly 🔥 (@_anapao1993) February 27, 2022

Para conocer más de este tema, consultamos a Adriana Silva, subdirectora del campo de Psicología y Familias del Colegio Colombiano de Psicólogos quien en entrevista para la Revista Cromos nos contó si influye la diferencia de edad en las relaciones sentimentales.

¿Qué tanto importa la diferencia de edad en las relaciones de pareja?

El tema de las diferencias de edad en las parejas es importante, en primer lugar, porque, la edad marca el ciclo vital y en cada ciclo, existen ciertas tareas de ajuste emocional que pueden marcar la diferencia en las metas, acuerdos y objetivos que cada pareja se trace, n este sentido, no solo el amor bastará para sostener la pareja, sino sus metas y expectativas que equilibran la relación de pareja frente a los proyectos personales, de pareja y familia.

¿Cuándo la edad es un obstáculo para una relación, a nivel emocional, psicológico?

En este caso podríamos decir que la edad es un obstáculo, cuando no permite que la relación de pareja sea simétrica, es decir, que ambos tomen decisiones, que puedan comunicarse sin temor a lo que el otro/a piense, que no haya temor para vestirse o ser como uno es, en pocas palabras, cuando no haya una relación en la que sea uno el que tengo “poder” sobre el otro.

¿Qué debo tener en cuenta para iniciar una relación con una persona mayor?

En primer lugar, estar muy segura de las razones por las cuales se quiere formar pareja con un hombre mayor, si existe correspondencia en las metas y en la relación no se base en control y poder sobre el otro. Tener en cuenta que pueda conservar su individualidad.

¿Quién es el novio de Yuya?

Jorge Siddhartha González Ibarra, conocido artísticamente como Siddhartha, participó como baterista del grupo de rock mexicano Zoé y posteriormente inició su carrera solista años más tarde. En 2008 lanzó su primer disco “Why You?” y se convirtió en uno de los artistas más prometedores de la escena musical en México, fue nominado al Latin Grammy y su música fue incluida en tres importantes películas.