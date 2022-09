¿Por qué Christina Aguilera dejó de seguir a Britney Spears en Instagram?

Parece que la supuesta enemistad entre Christina Aguilera y Britney Spears sigue aumentando, esto lo demuestra un reciente movimiento de la artista de raíces latinas en redes sociales.

Resulta que el medio Entertainment Weekly compartió cómo una fuente mencionó que la intérprete de ‘Dirrty’ tomó la decisión de dejar de seguir en Instagram a Spears recientemente. Esto lo hizo luego de que supuestamente su excompañera de set en el ‘Mickey Mouse Club’ la criticó a ella y a sus bailarines por cómo se ve su cuerpo.

La nota menciona que Aguilera lo hizo luego de que la cantante de ‘Stronger’ fuera criticada fuertemente por publicar una foto que tiene una cita del comediante Rodney Dangerfield sobre cómo la “única forma de verse delgado” es “salir con gente gorda”, la cual ella acompañó de una descripción que decía que ella deseaba “haber escogido las niñeras para mis hijos… mis bailarines”.

¿Qué fue lo que dijo Britney de Christina?

“O sea, si yo tuviera los bailarines de Christina Aguilera me hubiera visto extremadamente pequeña”, escribió antes de hacer referencia a su controversial conservatoría al especular que su “confianza sería un poco mejor si pudiera escoger donde vivo, lo que como, a quién llamó por el teléfono, con quién tengo citas y quién estaba en el escenario conmigo”.

“A veces es difícil, ahora veo cuánto de mi feminidad fue arrancada en esa época ¡y cada persona y todas las personas se sentaron y no dijeron nada! Como sea”, continuó diciendo Britney Spears. “¡Estaré aquí hablando de cosas que la gente nunca habló!”.

Sin embargo, Christina Aguilera no fue la única que tomó mal el post en cuestión, este se inundó de comentarios de seguidores “decepcionados”, acusando a la estadounidense de “fat shaming”, un fan le escribió: “Qué forma de criticar (el cuerpo de) a Christina y sus bailarines”.

“¿Qué mier… es esta? ¿Gordofobia?”, dijo otra persona, echándole en cara que la publicación de Spears le recordaba al abuso emocional y verbal que supuestamente ella enfrentó por 13 años, mientras estaba a cargo de su padre y tutor, Jamie Spears.

“¿Por qué querrías ocupar menos espacio después de lo que has pasado?”, siguieron los comentarios, “¿Por qué querrías menospreciar a alguien o hacer que alguien se sienta pequeño? Usa tu plataforma de manera responsable. Hazlo mejor”, agregó la misma persona.

¿La princesa del pop se arrepintió?

Luego de recibir una lluvia de críticas, al día siguiente, Britney Spears decidió pronunciarse sobre la situación, aclarando que ella no estaba tratando de ser “crítica del hermoso cuerpo de Christina”.

“Volé para ir al show de ella una vez y ¡la principal cosa que noté fue la diferencia de nuestra gente en el escenario! Bajo ningún motivo mencioné a Christina, mira el post”, añadió, antes de agradecer a su colega por “inspirarla” por ser “una mujer hermosa de poder”.

Eso no fue todo, Britney explicó que el anterior post había sido “una proyección de las inseguridades con las que he lidiado todo el tiempo como un resultado de cómo mis papás y los medios me han tratado”, así como ella “no criticaría el cuerpo de alguien intencionalmente porque sé lo que se siente”.

“Lucho con esto por cómo me siento conmigo misma, no porque odie cómo se ve la gente. Siento que mi familia sabía que yo era insegura y que la gente estaba tratando de intencionalmente alimentar esta inseguridad al no dejarme decidir qué gente estaba conmigo en el escenario”.

Para concluir, Spears expresó: “¡Los aprecio por entenderme mientras descubro la nueva vida que estoy viviendo!”, de momento, Christina Aguilera no ha hecho algún comentario público.