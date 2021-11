¿Por qué Paúl Rudd es el hombre más sexy del mundo? Estas son las razones

Paul Rudd es uno de los actores más admirados en Hollywood. Sus papeles en películas como Clueless y Virgen a los 40, su participación en Friends y su interpretación de Ant-Man lo han convertido en toda una estrella que se ha ganado el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo.

Este artista, quien también es productor, tiene 52 años y fue elegido por la Revista People como el hombre más sexy de 2021. De acuerdo con People, a lo largo de su carrera, Rudd ha recibido calificativos como amable, autocrítico, afable o trabajador”. A la lista ahora se suma la palabra sexy.

En sus declaraciones a dicha revista, el actor dijo “tengo la suficiente conciencia como para saber que cuando la gente se entere de que me elegirán para esto (el hombre más sexy), dirán ‘¿Qué?’”. Y es que, en el imaginario de muchos, ser sexy implica tener un cuerpo musculoso y no superar los 40 años. Sin embargo, People desafía este estereotipo.

¿Por qué eligieron a Paul Rudd como el hombre más sexy?

People explica que es precisamente la humildad del actor, su sonrisa y sus ojos los que lo hicieron merecedor de este nombramiento, ya que el público se ha enamorado de estas características. El actor aseguró que “no es falsa humildad. Hay mucha gente que debería recibirlo antes que yo”.

Con su humor característico, Rudd también dijo que el título le sirva para ser invitado a “esas cenas sexys” con George Clooney, Brad Pitt, Michael B. Jordan y todos los demás ganadores. “Me imagino que estaré en muchos yates”, comentó el artista.

¿Qué proyectos tiene Paul Rudd?

El actor está trabajando con el comediante Will Ferrel en una nueva serie de Apple Tv que se llamará “The Shrink Next Door” (el loquero de la puerta del lado). Además, también hará parte de una nueva secuela de los Cazafantasmas que se llamará “Ghotbusters: Afterlife” (Cazafantasmas: después de la vida).

Cuando le preguntaron al actor por su éxito profesional, Rudd confesó que lo que verdaderamente lo hace feliz es su familia. Rudd lleva casado 18 años con su esposa Julie y tienen dos hijos, Jack de 17, y Darby, de 12 años.

El artista también contó que su esposa tuvo una reacción muy dulce al enterarse de que Rudd sería nombrado el hombre más sexy. “Tras algunas risas y sorpresa, dijo ‘oh, han acertado’. Y eso fue muy dulce. Probablemente no está diciendo la verdad, ¿pero qué va a decir?”.