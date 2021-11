“No voy a pagar 28 millones de dólares”: Tom Hanks y el viaje al espacio

Los viajes al espacio se han popularizado aún más este año debido a la carrera espacial en la que compiten los multimillonarios empresarios Jeff Bezos, Richard Branson y Elon Musk. Aunque muchos ven un futuro prometedor en esta industria, varios han expresado sus preocupaciones respecto al impacto ambiental.

Ahora, el actor Tom Hanks reveló por qué rechazó viajar en el cohete de Blue Origins de Jeff Bezos. En una entrevista del actor, en el programa “Jimmy Kimmel Live”, Hanks se refirió a los rumores sobre la propuesta del fundador de Amazon para ir al espacio. El intérprete de Forest Gump contó que Bezos sí le ofreció viajar al espacio, pero que dicha invitación no era gratuita, sino que el actor debía pagar una multimillonaria suma.

El artista dijo “cuesta como US$ 28 millones o algo así. Y me va bien, Jimmy me va bien, pero no voy a pagar US$28 millones. Sabes qué, podríamos simular la experiencia de ir al espacio ahora mismo”. En pesos colombianos, los 28 millones de dólares equivalen a $ 108′612.000.000.

En medio de sus declaraciones el actor bromeó sobre el hecho. El artista imitó el movimiento de un cohete mientras estaba sentado en su silla y afirmó “no necesito pagar US$ 28 millones para hacer eso”. Añadió que su respuesta habría sido diferente si la propuesta fuese gratis. “Solo para experimentar la alegría de fingir que soy multimillonario” aseguró Hanks.

De acuerdo con La FM, la fortuna del actor se calcula en aproximadamente 400 millones de dólares. Hanks ha estado en el mundo del espectáculo desde 1980, tanto como actor como productor de películas y series.

William Shatner sí viajó

El actor William Shatner, de 90 años, sí aceptó la invitación de Bezos para viajar al espacio. El artista, quien interpretó al capitán Kirk en “Start Trek”, se convirtió en la primera persona de mayor edad en hacer turismo espacial. Sin embargo, a diferencia de Hanks, la propuesta de Bezos fue gratuita.

Por medio de un comunicado, Shatner dijo “He oído muchas cosas sobre el espacio durante mucho tiempo. Ahora voy a tener la oportunidad de verlo con mis propios ojos, es un milagro”.

Aquí te dejamos un fragmento de la entrevista de Tom Hanks confirmando que recibió la propuesta de Bezos.