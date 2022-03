¿Por qué pelean Shakira y Piqué? La barranquillera lo contó todo

Shakira y Piqué están juntos desde 2011 y tienen dos hijos: Milan de 9 años y Sasha de 7. Foto: Instagra

Shakira fue invitada al podcast Planet Weirdo, donde por supuesto habló de música pero también reveló parte de su vida en pareja y sin guardarse nada dijo por qué caza algunas peleas con Piqué. Básicamente se resume en los horarios. El futbolista es muy puntual, como la mayoría de los europeos, mientras que la barranquillera reconoce que lo ha dejado esperando durante horas.

Te puede interesar: El día en que Amparo Grisales mandó a “callar” a Margarita Rosa De Francisco

¿Hora colombiana?

“Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo. Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española”, dijo entre risas Shakira a su entrevistadora.

Aunque no es un asunto del otro mundo, la impuntualidad de Shakira ha sacado más de una vez de quicio al deportista. Para la barranquillera la causa no es solo la diferencia cultural entre ambos, sino su profesión, que la mantiene desconectada de los horarios.

“Su mente está estructurada así y la mía... Aunque me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, aseguró Shakira y agregó: “siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo”.

Shakira y Piqué están juntos desde 2011 y tienen dos hijos: Milán (9 años) y Sasha (7 años). La pareja se conoció en el set donde grabaron el video musical del tema Waka Waka (This Time for Africa), que sirvió como canción oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2010, llevada a cabo en Sudáfrica.

En julio de 2021, Shakira lanzó el tema Don’t Wait Up, lo que marcó su primer lanzamiento desde 2017 y su retorno al inglés, luego de que en 2016 lanzará Try Everything.“Es el tipo de canción que quería hacer desde hace tiempo. Quería hacer una canción que fuera electrónica pero con el tipo de onda vintage de los 90″, aseguró en el podcast Planet Weirdo.

También puedes leer: A los 54 años Enrique Bunbury anuncia su retiro definitivo de los escenarios