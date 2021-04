Gianluca Vacchi y su pareja, Sharon Fonseca fueron padres de una niña llamada Blu Jerusalema el año pasado. Luego de unos meses de dar a luz, Sharon confesó que su primogénita nació con paladar hendido. ¿Qué es el paladar hendido? y, ¿cuál es la diferencia entre labio leporino y paladar hendido? Un experto nos explica el tema:

La pequeña Blu Jerusalema fue sometida a una cirugía a mediados del mes de abril. A una semana de la intervención quirúrgica, el millonario italiano Gianluca Vacchi y su pareja confesaron que su hija ya se encuentra completamente recuperada y compartieron una fotografía en la que aparece posando toda la familia.

Juan Carlos León Acevedo, médico de la Pontificia Universidad Javeriana, cirujano plástico, estético y reconstructivo, actualmente trabaja con la Fundación Operación Sonrisas Colombia desde hace 20 años. En esta ocasión en entrevista con La Revista Cromos nos explica: ¿qué es el paladar hendido? y en qué se diferencia el labio leporino y el paladar hendido.

¿Cuál es la diferencia entre labio leporino y paladar hendido?

Al hablar de labio leporino y paladar hendido comúnmente, o también llamado labio hendido, son el espectro de una misma enfermedad en la que hay un defecto del cierre del proceso labial con el proceso nasal, es decir, una alteración en el proceso embrionario.

Entonces, eso significa que durante el proceso de gestación no se cierra adecuadamente el labio o adecuadamente el paladar o a veces se presenta en los dos al mismo tiempo.

La diferencia radica en donde falla el cierre en el proceso de la gestación.

¿Por qué se da el paladar hendido?

No hay un factor genético que esté claro, es decir no es una enfermedad que se relacione con el Síndrome de Down que tiende a ser un defecto cromosómico, pero sí hay una tendencia genética en la familia, si la mamá tuvo paladar hendido o labio leporino, los hijos tienen cierta predisposición al nacer con esta patología.

Otro de los factores es la deficiencia de la vitamina B6 o piridoxina, por eso las alteraciones o las fallas nutricionales en la población si tiene que ver con este tipo de patología.

Entonces en los pacientes que tienen deficiencias nutricionales tienen mayor tendencia a desarrollarla. Considerando lo anterior, esta es una predisposición genética y una alteración nutricional.

¿Cómo saber si mi bebé tiene el paladar hendido?

Hoy en día con las ecografías que se hacen al cuarto mes, es decir a la semana 20 de gestación, generalmente es posible saber si el paciente trae algún defecto de paladar hendido o labio leporino.

Anteriormente como no había ecografías, pues solamente se conocía la enfermedad cuando el bebé nacía, así se establecía el diagnostico. Pero hoy en día con la ecografía es muy fácil detectar este tipo de patologías.

¿Cómo se hace la cirugía de paladar hendido?

La cirugía de paladar hendido es un proceso técnicamente bastante difícil en la que se intenta restituir todas las capas, digámoslo así, que no se han fusionado.

Primero se restablece el piso nasal, luego se sutura. Después de eso se inicia con lo más importante, suturar los músculos que se encuentran en el elevador del velo del paladar, sobre todo, el que es responsable de que nosotros podamos hablar normal y finalmente se restablece el plan oral.

¿Cuándo debo llamar al médico?

Con el advenimiento de la ecografía, si la paciente en la ecografía se detecta que su futuro hijo tiene una patología del labio o paladar hendido pues generalmente ya se le informó en este caso a la madre.

Generalmente el grupo de cirujanos plásticos ya están advertidos, sin embargo, es muy importante decir que hoy en día generalmente operamos el labio leporino a partir del cuarto mes de nacido y el paladar hendido cuando se supera el año de nacido.

¿Cuáles son los avances tecnológicos con esta patología?

Hace muchos años únicamente trabajaban los cirujanos intentando restablecer el defecto de fusión que ocasiona el paladar hendido. Hoy en día todos estos pacientes reciben un manejo multidisciplinario no solamente por parte de los cirujanos sino fonoaudiólogos, terapeutas de lenguaje, ortodoncistas, es todo un manejo de un equipo que hace que estos pacientes logren rehabilitarse totalmente cuando llegan a su edad adulta.

La cirugía del paladar hendido va a favorecer que el niño pueda hablar con normalidad, posteriormente el niño ya comienza a crecer, ahí es donde interviene el equipo de terapistas del lenguaje y de ortodoncista que van a hacer que el niño mejore su habla. Es un acompañamiento de vida con el paciente.