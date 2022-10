“Qué grandeza”: Emotivas palabras de Ricardo Orrego tras clasificación de Sub-17

Este miércoles 26 de octubre la Selección Colombia Femenina se enfrentó a la Selección de Nigeria en la semifinal del Mundial de la India en la categoría Sub-17.

Las dirigidas por el profesor Paniagua, quienes buscan su paso a la gran final del certamen por primera vez en la historia con el antecedente de una brillante presentación en lo que va del torneo, pues en este campeonato Colombia suma tres victorias y tan solo una derrota.

Mundial Femenino Sub-17: la clasificación histórica

En los pies de las tres atacantes de Colombia se centró el vértigo y la atención del partido. Se destacó también Mary José Álvarez, que tuvo la opción más clara en un tiro libre al minuto 29, que estrelló un balón en el travesaño.

Llegando a los tiros del punto penal para definir qué selección iba a la final, las colombianas juntaron toda su experiencia y talento para lograr pasar a la final del Mundial Femenino Sub 17.

Fue Luisa Agudelo la figura, que en el cobro de Comfort Folorunsho, que falló contra Estados Unidos también, le atajó el cobro y le dio una clasificación histórica a Colombia.

La selección de Colombia, que hizo más méritos durante los 90 minutos, para quedarse con la clasificación. Foto: FIFA - FIFA

Lágrimas de Ricardo Orrego en vivo

Durante el partido, la narración de los periodistas del Canal Caracol no se quedó atrás, pues como siempre, le imprimieron emoción y cariño al partido que jugaron las colombianas.

Al final y tras el triunfo de las chicas, el periodista Ricardo Orrego se llenó de emoción y no pudo ocultar su orgullo y felicidad al verlas clasificadas.

“Señoras y señores, por primera vez en la historia del fútbol colombiano estamos en una final de un mundial sub-17” dijo, haciendo un poco de pausa para continuar con sus comentarios.

Después continuó diciendo “qué grandeza la de estas jóvenes colombianas, una batalla hasta el final, hasta la ejecución final, un 6 a 5 en la serie que deja a Colombia con un gran triunfo”.

Después, a través de la cuenta de redes sociales del ‘Gol Caracol’ se conoció una entrevista hecha al periodista después del triunfo de las futbolistas y no logró contener las lágrimas al recordar el precioso momento.

“Bueno lo recuerdo y” hace una pausa para después continuar su idea “se trabaja la vida entera para momentos como este”, finalizó.

Ante ello, los mensajes de orgullo y felicitación a la selección femenina y a todo su esfuerzo no se hizo esperar, pues ellas han batallado muy duro para ganarse el respeto y el reconocimiento del país y de las instituciones deportivas.

“La emoción de Richi me la pasó a mi, no puedo ocultar mis lágrimas”; “Qué grandes las chicas, qué duras lograr llegar a la final con las uñas”; “Ricardo Orrego me representa cuando vi a la arquera tapar el último penal”; “Uff que orgullo y qué reacción tan divina la de Richi, es de orgullo absoluto”; “Así como Richi, reaccionamos todo un país con el triunfo de ellas”.