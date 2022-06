R. Kelly: cronología de por qué el cantante terminó en 30 años de prisión

En la tarde del 29 de junio, el artista R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión. A raíz de esta noticia, muchos se preguntan quién es y qué delito cometió para que la condena fuera tan alta.

Luego de ser condenado por cargos federales de extorsión y tráfico sexual procedentes de su desacato a la ley y aprovechándose de su fama, el productor recibió una sentencia ejemplar, la cual alivió un poco el dolor de sus víctimas.

Cronología de R. Kelly

Robert Sylvester Kelly, es un reconocido cantante y compositor de R&B quien logró el éxito gracias a su trabajo en la industria de la música. Nació en Chicago, Estados Unidos y comenzó a actuar desde 1980.

Enero de 1992

Un año después de firmar un contrato con Jive Records, se publica su álbum debut “Born into the 90′s”. Allí contó con el apoyo de su grupo Public Announcement “e incluye los exitosos sencillos “Honey Love”, “Slow Dance (Hey Mr. DJ)” y “She’s Got That Vibe”. Los fanáticos notarán más tarde que una de las letras de este último dice: “Little cute Aaliyah’s got it” (La pequeña y linda Aaliyah lo tiene)”, destaca CNN.

Noviembre de 1993

Para este año, Kelly decidió lanzar su álbum en solitario llamado “12 Play”. En dicho álbum incluyó canciones como “”Bump n’ Grind” y “Your Body’s Callin’” consolidan firmemente su imagen como artista especializado en letras sexuales”.

Agosto 1994

De acuerdo con lo destacado por CNN, fue en ese año que el cantante de 27 años “se casa con su protegida de 15 años, Aaliyah Haughton. R. Kelly es el principal compositor y productor del álbum debut de la cantante “Age Ain’t Nothing But a Number””.

Después, la revista Vibe “publica una copia de lo que informan es la licencia de matrimonio de la pareja, en la que se asegura que Haughton tiene 18 años”.

En 1996

Dos años después de la supuesta boda con una menor de edad, el artista decide casarse con la coreógrafa y bailarina Andrea Lee, en una fiesta privada.

Sin embargo, para diciembre del mismo año, empiezan los problemas legales. “Tiffany Hawkins presenta una demanda contra R. Kelly, así como contra sus compañías discográficas, editoriales y de gestión, reclamando daños personales y daños emocionales derivados de una supuesta relación sexual con Kelly, que según ella comenzó cuando ella tenía 15 años y terminó cuando tenía 18 años”.

Según lo contado por la prensa, ese caso se pudo resolver fuera de los tribunales.

Diciembre de 2000

Para este mes, Jim Derogatis y Abdon M. Pallasch publican su primer informe en el Chicago Sun-Times, en el que se refieren a las acusaciones sobre el artista, las cuales lo señalaban de haber tenido relaciones con menores hasta de 15 años.

“Según la historia, la policía de Chicago había investigado dos veces las denuncias de que Kelly estaba teniendo relaciones sexuales con una menor de edad, pero abandonó las investigaciones porque la menor no cooperó”, señala CNN.

Enero de 2001

Más tarde en The Sun-Times, asegura haber conocido un video anónimo en el que Kelly estaría manteniendo relaciones sexuales con una menor, teniendo en cuenta ello, la cinta es entregada a la policía de Chicago.

En agosto del mismo año “Tracy Sampson, una aspirante a rapera y exbecaria de Epic Records, presenta una demanda contra Kelly, alegando que inició una relación sexual con ella cuando tenía 17 años.

El caso se resuelve fuera de los tribunales por una suma no revelada”, indicó el medio ya referenciado.

A pesar de que el artista lo negó todo y el video estaba siendo investigado, es pirateado y para marzo de 2002 es vendido en las calles.

Abril 2002

De nuevo el cantante fue demandado. “Patrice Jones, quien alega que tenía 16 años cuando comenzó una relación sexual con R. Kelly.

También acusa a R. Kelly de presionarla para que interrumpiera un embarazo que resultó de sus supuestos encuentros. El abogado de Kelly, Gerry Margolis, dice que la demanda es “una colección de verdades a medias, distorsiones y mentiras descaradas””.

Este caso y otro más se resuelven también fuera de los tribunales por una suma no revelada.

Junio de 2002

R. Kelly es acusado de “21 cargos relacionados con la pornografía infantil como resultado de la segunda cinta de video enviada de forma anónima en la que parece tener relaciones sexuales con una niña”.

El cantante es arrestado en su casa de vacaciones en Florida. Sin embargo, el artista mantiene su inocencia y sale libre bajo fianza.

Enero 2009

R. Kelly se divorcia tras todos los escándalos y denuncias en su contra.

Julio 2914

El artista tenía programada una presentación en el Festival Fashion Meets Music en Columbus, Ohio, su show se cancela después de las protestas.

“La gente de Columbus no sentía que la reputación de R. Kelly fuera un reflejo de su comunidad, y recurrió a las redes sociales para expresar sus opiniones con firmeza”, dice la directora de comunicaciones del festival, Melissa Dickson, en un comunicado. “FMMF escuchó sus preocupaciones y tomó medidas”.

Julio 2017

BuzzFeed publica un artículo en el que un grupo de personas citadas allí “alegan que sus hijas, de 18 a 31 años, son parte de un séquito de al menos seis mujeres unidas a Kelly”.

En agosto del mismo año “Jerhonda Johnson Pace, de 24 años, rompe un acuerdo de confidencialidad y le dice a BuzzFeed que tenía 15 años y era fan cuando conoció al cantante en 2008 frente a la sala del tribunal de Chicago donde estaba siendo juzgado por cargos de pornografía infantil.

Ella alega que comenzó una relación sexual con Kelly cuando tenía 16 años”, destaca CNN.

Enero 2019

Después de ser cancelada la proyección de la serie documental “Surviving R. Kelly” en 2018, en enero de 2019 se estrena “con grandes índices de audiencia y renueva los pedidos para que se investigue a Kelly. El abogado de Kelly, Steve Greenberg, le dice a CNN que su cliente “no ha hecho nada malo”.

Febrero 2019

Un jurado investigador en el condado de Cook, Illinois, acusa a Kelly de 10 cargos de abuso sexual criminal agravado, “un delito grave de Clase 2, que involucra a cuatro presuntas víctimas. La acusación acusa a Kelly de actos sexuales con tres niñas mayores de 13 años, pero menores de 17. No hay un rango de edad para una de las presuntas víctimas. El cantante se declara inocente.

Kelly es encarcelado el 22 de febrero y liberado el 25 de febrero después de pagar una fianza de US$ 100.000″, indica el medio estadounidense.

Después, para el mes de mayo “un jurado investigador del condado de Cook emite una acusación de 11 cargos por nuevos cargos que van desde agresión sexual criminal agravada y agresión sexual criminal hasta abuso sexual criminal agravado”.

Seguido a estas denuncias, CNN destaca que para julio de ese año “La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Illinois publica una acusación de 13 cargos que incluye cargos de pornografía infantil y obstrucción de la justicia.

R. Kelly también está acusado de tráfico sexual en Nueva York e intentar influir en un caso en Atlanta en una acusación de cinco cargos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, dijo una fuente con conocimiento del arresto”.

Igualmente, Kelly fue acusado “de dos cargos de ejercer la prostitución con una persona menor de 18 años en Minnesota en relación con un presunto incidente que ocurrió en julio de 2001 en un evento promocional. Kelly supuestamente le dio a la adolescente US$ 200 para que bailara para él y se desvistiera, según la denuncia”.

Para septiembre, las autoridades anunciaron que “la fecha del juicio de R. Kelly por 13 cargos federales en Illinois se fijó para el 27 de abril de 2020. R. Kelly permaneció bajo custodia en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago”.

Septiembre 2020

El juicio de R. Kelly se retrasa debido a la pandemia. Sin embargo, a inicios de ese año “Kelly enfrentó nuevas acusaciones. Una acusación actualizada agrega cinco actos de extorsión y acusa al cantante de cuatro cargos más de violación de la Ley Mann por presuntamente coaccionar y transportar a mujeres y niñas a través de las fronteras estatales para participar en actividades sexuales ilegales”, señala CNN.

Junio 2021

El artista es trasladado a una cárcel ubicada en Brooklyn antes de su esperado juicio en agosto.

Para agosto de ese año “comienzan los alegatos iniciales y se espera que el juicio dure entre seis y ocho semanas. Se seleccionaron doce jurados anónimos, siete hombres y cinco mujeres, y seis suplentes. R. Kelly se ha declarado inocente de todos los cargos”.

Y para septiembre de ese año, el cantante es declarado culpable por cargos de delincuencia organizada y tráfico sexual. “En este caso federal en el Distrito Este de Nueva York, Kelly enfrentó un total de nueve cargos: un cargo de crimen organizado, con 14 actos subyacentes que incluían cargos de explotación sexual de un menor, secuestro, soborno y tráfico sexual y también enfrentaba ocho cargos adicionales de violaciones de la Ley Mann, una ley de tráfico sexual. Un abogado de Kelly dijo en ese momento que la defensa está considerando presentar una apelación”.

Junio 2022

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York deliberó durante nueve horas y lo condenó a 30 años de prisión. Declaró que Kelly actuó como un depredador, abusando de mujeres, niños y niñas menores de edad. Igualmente señalaron que el hombre se encargó de destruir la vida de las personas que trabaron para él.