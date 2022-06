Cuerpo y belleza: Críticas a Kim Kardashian por sus ideas sobre el peso

La empresaria Kim Kardashian le ha dedicado mucho tiempo a su carrera y sin duda es una de las gurús no solo para los diseñadores sino para los estilistas, encargados de que todas las estrellas de Hollywood luzcan muy bien.

Aunque Kim sea aclamada por muchas marcas y sus seguidores aumenten con el paso de los días, hay otras personas que la critican por su manera de pensar y ver la belleza de la mujer.

Críticas a Kim Kardashian

Muchas mujeres desearían tener el secreto de la juventud eterna y Kim, al parecer, es una de ellas. Pues en su más reciente entrevista dejó claro que haría lo que fuera por verse perfecta por más tiempo.

Los extremos de Kim pueden llegar a ser cualquier cosa que las personas se puedan imaginar. En una entrevista con The New York Times en la que se recogió el lanzamiento de su nueva línea de cuidado facial, la empresaria se refirió a la belleza o los estándares de belleza que seguiría para no envejecer.

“Si me dijeras que tendría que comer caca literalmente todos los días y así me mantendría joven, probablemente lo haría”, confesó en la entrevista, señalando que para cuidarse sigue una rutina muy estricta.

“Mucha gente se comporta como si no le importara su aspecto. Yo no hago creer que es fácil o todo natural. No te despiertas y utilizas cualquier cosa”, dijo en cuanto a su rutina de belleza.

Sin embargo, a través de las redes la Kardashian recibió críticas fuertes de algunos usuarios quienes llegaron a asegurar que seguramente ya lo había hecho. “Kim le hace mucho daño a las mujeres con ideas tontas”; “Ella seria capaz, si es que ya no lo hizo para probar”; “Kim es el peor ejemplo de belleza y cuidado, todo bajo estándares sin fundamento”; “Cada que ella dice algo, es para insultar la belleza natural y el envejecimiento”; “Ella me da vergüenza y sus ideas tóxicas de belleza también”; “Pobres sus hijas, toda esa familia creció con un pensamiento de belleza perfecta que no existe”, fueron algunos de los comentarios.

Kim Kardashian bajó más 7 kilos para entrar en un vestido

Tras la ceremonia del Met Gala, la empresaria reveló que para ella era algo muy importante llevar el vestido de Marilyn Monroe en la alfombra roja, sin embargo, su figura era muy diferente a la de la actriz de los 60.

Durante una entrevista con Vogue, la empresaria, contó que el traje fue traído, en un avión privado y con un esquema de seguridad, desde Orlando, Florida, donde es exhibido en el museo Ripley´s Believe It Or Not. Cuando se lo midió, por supuesto sin tocarlo directamente, pudo darse cuenta que lucirlo a la perfección iba a ser un reto.

“Siempre pensé que era extremadamente curvilínea. Me imaginaba que podría ser más pequeña en algunos lugares donde ella era más grande y más grande en lugares donde era más pequeña. Entonces, cuando no me quedaba bien, quería llorar porque no se puede cambiar en absoluto”.

Ante ello, Kim Kardashian realizó un plan para encajar perfectamente en el famoso vestido con el que Marilyn hizo suspirar al mundo. Sus rutinas para bajar de peso incluían usar la caminadora, dejar de consumir azúcar, carbohidratos, usar un traje de sauna y consumir únicamente verduras y proteínas. Y logró, porque perdió 7.2 kilos, lució espectacular en la alfombra roja, aunque expresó que no le sentaría nada mal una pizza.

