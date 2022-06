R. Kelly: quién es y por qué fue condenado a 30 años de prisión

R- Kelly ocupa hoy los titulares de todos los medios, pues este miércoles se conoció a condena dictada por la jueza federal de distrito Ann Donnelly.

A raíz de esta noticia, muchos se preguntan quién es y qué delito cometió para que la condena fuera tan alta. Pues últimamente no se ha conocido algún caso en que los famosos se vean relacionados con problemas legales en Estados Unidos.

¿Quién es R. Kelly?

Robert Sylvester Kelly, es un reconocido cantante y compositor de R&B quien logró el éxito gracias a su trabajo en la industria de la música. Nació en Chicago, Estados Unidos y comenzó a actuar desde 1980. Debutó en 1992 con el grupo Public Announcement.

Su carrera despegó gracias a la canción I Believe I Can Fly en 1996, la cual formó parte de la banda sonora de la película Space Jam. A partir de allí, Kelly se hizo acreedor de tres premios Grammy, 38 millones de discos vendidos y un gran aplauso de la industria.

A lo largo de su carrera, el cantante colaboró con grandes artistas como Justin Bieber, Lady Gaga, Jay-Z o Notorious Big, y compuso temas para Michael Jackson, Britney Spears y numerosas artistas del R&B.

¿Por qué fue condenado?

Actualmente tiene 54 años de edad y por muchos años pensó que pasaría por encima de la justicia. La sentencia que hoy recibe es por cargos federales de crimen organizado y tráfico sexual luego de que por años usara su fama para captar a sus víctimas.

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York deliberó durante nueve horas y declaró que Kelly actuó como un depredador, abusando de mujeres, niños y niñas menores de edad. Igualmente señalaron que el hombre se encargó de destruir la vida de las personas que trabaron para él.

“R. Kelly Kelly es un depredador. Esta es una victoria para sus víctimas, la justicia y para los futuros sobrevivientes de agresión sexual”, dijo Breon Peace, fiscal federal, tras la sentencia.

De acuerdo a lo señalado por medios internacionales “el juicio ha durado seis semanas en las que la Fiscalía ha interrogado a varias mujeres que acusan al artista de abusos sexuales y a 45 testigos, algunos de los cuales detallaron un patrón continuo de coacciones y abusos. El informe le acusa de ser una persona violenta y controladora”, señala El Diario de España.

Antes de que el productor fuera sentenciado, un grupo de sobrevivientes, incluida Angela, quien testificó durante su juicio, tuvo el espacio para leer declaraciones sobre el impacto en las víctimas.

“Usaste tu fama y poder para preparar y entrenar a niños y niñas menores de edad para tu propia gratificación sexual”, dijo mientras miraba a Kelly, según The New York Times . “Ya no somos los individuos depredados que alguna vez fuimos”.

Igualmente, destaca que “durante todo el proceso ha sobrevolado el anterior juicio a R. Kelly en Chicago, en 2008, del que salió impune. Los fiscales investigaron aquella vez una cinta de video que le mostraba manteniendo relaciones sexuales con una menor de 14 años y orinando sobre ella. R. Kelly fue absuelto de todos los cargos porque la víctima se negó a testificar”.