“Recuerdo que me dio en adopción”: habló supuesto hijo de Santiago Alarcón

Fue el mismo actor colombiano quien dio a conocer a través de sus redes sociales lo que estaba pasando.

En el video publicado por Santiago Alarcón, el actor explicó que había decidido hacer una denuncia pública contra un joven.

La razón se debía a que este lleva cerca de 4 años acosándolo, pidiéndole dinero y asegurando que es su hijo y de la cantante Shakira.

Luego de conocerse la denuncia hecha por el artista, el supuesto hijo apareció en cámaras y decidió contar su versión de los hechos.

¿Quieres saber qué dijo?

Te contamos.

El supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira habla sobre su caso

“Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, empezó contando Santiago Alarcón en su video de Instagram.

Según el joven, los artistas colombianos lo habrían dado en adopción en el año 1992 y por eso le pide dinero para reparar los daños morales causados.

Aunque Santiago Alarcón no quiso dejar saber sobre esta situación de inmediato, asegura que el joven violó su seguridad y también temía por su vida y la de su familia.

”El muchacho (...) me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, dijo el actor.

¿Qué dijo el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira?

Fue en el programa ‘Lo sé todo’ donde el supuesto hijo del actor Santiago Alarcón y la cantante Shakira habló y dio su versión.

No se conoce el nombre del joven pero dio a conocer algunos papeles de una demanda hacia el actor por daños y abandono.

“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, contó.

Luego agregó, “yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”.

El supuesto hijo también de Shakira dijo que no la ha contactado pero que tiene cómo demostrar lo que dice.

Aseguró que en Canadá se hizo varios exámenes médicos para comprobar su versión.

🚨¡En exclusiva! 😱 El hombre que asegura ser el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira nos cuenta su versión 😮 Todos los detalles HOY en #LoSéTodo a las 2:00 pm por el Canal 1 💙 pic.twitter.com/JjHru6BIq6 — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) September 12, 2022

