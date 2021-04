7 datos que desconoces de la Reina Isabel II por motivo de su cumpleaños

La Reina Isabel II cumple este miércoles 95 años. La monarca permanecerá en el Castillo de Windsor, respetando el periodo de duelo, luego de la muerte de su esposo, el príncipe Felipe. Este será su primer cumpleaños como viuda.

La monarca en este día ha agradecido los mensajes de felicitaciones por su cumpleaños, así como los tributos que han realizado en memoria del Duque de Edimburgo. Sin ningún dato, por el momento, de festejar o celebrar un año más de vida a la mujer que ha dado la vida por el pueblo del Reino Unido.

Estas son algunas curiosidades de la Reina Isabel II que desconocías por motivo de su cumpleaños:

1. Bebida de la Reina Isabel:

En julio del año pasado, el Palacio de Buckingham lanzó su primera marca de ginebra bautizada ‘Royal Collection Trust’. Se trata de una bebida elaborada con 12 ingredientes botánicos que incluye verbena, limón, bayas de espino, laurel y hojas de morera, todas estas plantas provenientes del jardín del Palacio de Buckingham.

Puedes leer: La Reina Isabel II cumple 95 años

Los interesados pueden adquirir esta bebida con la bendición de la Reina Isabel II en la tienda física o a través de su página web del Palacio por un costo de 50 dólares.

2. Su primera videollamada:

Con la llegada de la pandemia, y el inicio de un largo confinamiento, la Reina Isabel II utilizó por primera vez a sus 94 años, una plataforma de videollamadas para un acto oficial en junio de 2020.

El acto se realizó en el despacho de la monarca y ofreció la videoconferencia con cuatro integrantes de la asociación Carers Trust, de la cual su hija Ana es una de las organizadoras, y cuya misión es apoyar a las personas que cuidan de sus familiares gravemente enfermos o discapacitados.

3. Su título oficial:

Oficialmente su título real es: Isabel Segunda, por la Gracia de Dios, reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de sus otros Reinos y Territorios, jefa de la Mancomunidad de Naciones, defensora de la Fe.

Puedes leer: Estos fueron los miembros de la Familia Real británica que acudieron al funeral del Duque de Edimburgo

4. Fanática a los ‘corgis’:

La Reina Isabel es fanática a la raza ‘corgi’ de perros. A lo largo de su vida la monarca ha tenido 30 perros de esta raza. Se dice que es la artífice del nacimiento de una nueva raza de perros un cruce entre ‘dorgi’ y ‘teckel’.

Su primera mascota de esta raza se llamaba Susan y fue un regalo de sus padres cuando cumplió 18 años, se dice que la llevó a la luna de miel con su esposo, el príncipe Felipe.

Ha posado con sus mascotas para múltiples retratos reales y la han acompañado en los más alegres y también en los tristes momentos. La monarca no ha adoptado más perros, al expresar su preocupación por quién cuidará de sus mascotas cuando ella muera.

5. La Reina Isabel no se prueba sus zapatos:

Según Angela Kelly, la guardiana del armario de la Reina Isabel II desde el 2002, confirmó que la monarca tiene un asistente real para que pruebe sus zapatos nuevos por el poco tiempo con el que cuenta. “La Reina y yo calzamos el mismo número, entonces soy la encargada de ponerme sus zapatos y andar con ellos, para saber si son cómodos o no”, escribió Kelly en su libro ‘The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe’

Te puede interesar leer: The Crown: ¿qué hay de ficción y qué de realidad en esta cuarta temporada?

Si la Reina requiere un nuevo par de zapatos, para eso trabajan cuatro personas que se encargan de utilizar la mejor piel de becerro y diseñar los pequeños broches o lazos para darle la personalidad de la monarca. El precio de un par de zapatos de la Reina puede oscilar entre 1000 a 1.200 euros.

6. Los excéntricos regalos que ha recibido la Reina Isabel:

– Dos osos perezosos en Brasil en 1968.

– Un bebé elefante llamado Jumbo en su viaje a Camerún.

– Una escultura en coral negro de un perro galés en su visita a las Islas Caimán en 1983.

– Una camiseta de hockey sobre hielo en una de sus visitas a Canadá y un castor.

– Unas botas de cowboy en uno de sus viajes a EE.UU.

Los animales que le han regalado a la soberana por sus viajes, se encuentran en custodia en el Zoológico de Londres.

7. No cuenta con un pasaporte:

La Reina Isabel II no tiene pasaporte, pero ha visitado más de cien países. Ha recorrido más de 1 millón de millas (1,6 millones de kilómetros) en viajes oficiales y ha visitado 106 de los 194 países de las Naciones Unidas.

Durante su estancia en Treetops, en Kenia, en el año 1952, Isabel II se acostó como princesa y se levantó como reina tras conocer la noticia del fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI. Específicamente la entonces princesa Isabel de 26 años se encontraba subida a un árbol del parque de Aberdare en el Treetops Hotel mientras le fue comunicado la muerte de su padre.