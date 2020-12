The Crown: ¿qué hay de ficción y qué de realidad en esta cuarta temporada?

Hace unos días saltaba la polémica tras la petición del Gobierno británico de añadir un aviso antes de cada episodio que aclare que ‘The Crown’ es una obra de ficción. Netflix ha descartado poner el anuncio. ¿Qué es ficción y verdad en esta cuarta temporada?

“Siempre hemos presentado a The Crown como un drama y tenemos plena confianza en que nuestra audiencia entiende que es una obra de ficción que se basa en eventos históricos. Como resultado, no tenemos planes y no vemos la necesidad de agregar una exención de responsabilidad”, aseguró Netflix a través de un comunicado, tras las declaraciones del Gobierno británico.

Aquí te contamos lo que es ficción y verdad en la cuarta temporada de The Crown

¿Carlos y Camilla Parker se pusieron el apodo de Fred y Gladys? Verdadero.

Carlos y Camilla se habrían inspirado en los personajes de la serie de radio The Goon Show, emitida por la BBC en la década de los años 50, Fred y Gladys. La princesa de Gales descubrió en el despacho de su futuro marido el boceto de una pulsera con las iniciales de F y G.

¿La historia de Mark Thatcher y la guerra de las Malvinas transcurrió en el mismo tiempo? Falso

En la nueva temporada de The Crown, el inicio de la guerra de las Malvinas transcurre al mismo tiempo que la desaparición del hijo de Margaret Thatcher en el desierto en la competencia de Rally Dakar.

La serie da a entender que la desaparición de Mark influyó para que la primera ministra desencadenara en desatención del gabinete y en su decisión de llevar al Reino Unidos a la guerra con Argentina por las Islas Malvinas. Sin embargo, esto no sucedió en las mismas fechas. El hijo de Tatcher se perdió en enero de 1982 y fue encontrado 6 días después de su desaparición, mientras la guerra de las Malvinas ocurrió en abril de ese mismo año.

¿Sarah Spencer, la hermana mayor de Lady Di tuvo un romance con Carlos?. Verdadero

Sarah y Carlos comenzaron un romance en 1977 y habría durado solo unos pocos meses. La ruptura de la relación fue inminente y provocó las declaraciones de Spencer en las que afirmaba que no estaba enamorada del príncipe de Gales y nunca se casaría con él.

¿Diana patinaba en la alfombra roja del Palacio de Buckingham?. Verdadero

En uno de los episodios de la serie se ve a Diana Spencer patinar por la alfombra roja del Palacio de Buckingham. Los productores de la serie han afirmado que estas situaciones fueron reales y no solo patinaba, también montaba su bicicleta.

Esta revelación la cuenta la productora de la serie Oona O’Beirn a la revista Vogue, revelando que el equipo de investigación para la serie también encontró pruebas de que Diana “montó en bicicleta (dentro del palacio) la noche de antes de casarse, pero no lo pudimos introducir (en el episodio)”

Carlos y Diana se reunieron con la reina Isabel para hablar de su situación. Falso

El príncipe Carlos habría guardado silencio sobre su verdadera situación con Diana hasta que se dio cuenta que su esposa, la princesa de Gales había estado involucrada en una publicación, en 1992, la biografía Diana, Her True Story, escrita por Andrew Morton. Trató de mantener las apariencias y parece que la familia real no quiso intervenir cuando se enteró de los problemas.

La princesa Margarita se opuso al matrimonio entre Carlos y Diana Spencer. Falso

No hay evidencia de que Margarita haya hablado en contra de la unión antes de la boda, como lo hace en el episodio tres de la serie. De hecho, la actriz Helena Bonham Carter dijo que se le ocurrió la idea de que su personaje, la princesa Margarita, debería oponerse al matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana, y así lo hicieron en la serie.