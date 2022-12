Rey Carlos III: te contamos como sería su coronación

Al anunciarse el deceso de la Reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre, su hijo, el príncipe Carlos fue el encargado de seguir en el trono. Su ceremonia de coronación será de las más modernas a comparación de las que se han hecho antes.

Con 73 años de edad, Carlos se convierte en el monarca de mayor edad en acceder al trono además de estar al frente del Reino Unido y de los países miembros de la de Commonwealth.

Puedes leer: El rey Carlos III y la reina consorte no quieren mudarse al Palacio de Buckingham

En la foto: el rey Carlos III y su hermana, la princesa Ana. Foto: GettyImages

La fecha elegida para una de las ceremonias más esperadas del mundo es el 6 de mayo de 2023, en la Abadía de Westminster, Londres, según anunció el Palacio de Buckingham. El día se acerca, por lo que el Daily Mail, indicó que existen “carpetas y carpetas” de papeleo sobre la ceremonia de coronación de Carlos.

El código que ha sido utilizado para nombrar la coronación de Carlos es “Operación Golden Orb”. Quienes hacen parte de este comité solían reunirse dos veces al año desde que fue creada, sin embargo, con la muerte de Isabel II, comenzaron a verse 1 vez al mes.

Así será la coronación de Carlos III

En comparación con la coronación de su madre, esta ceremonia podría ser un poco más mediática, pero, el propósito siempre será mantener la mayor cantidad de tradiciones posibles. Por ejemplo, lo más probable es que sea el arzobispo de Canterbury el que conduzca el evento.

Así mismo, Carlos se sentará en la silla del Rey Eduardo, el cual, está hecho de madera y data de 1296. Al gran evento asistirán miembros de la realeza de todo el mundo y representantes de las Casas del Parlamento. También podrán estar ciudadanos destacados.

Lee también: Rey Carlos III: esta es la maldición que ronda al diamante de la corona

Cabe resaltar que el tiempo escogido para la ceremonia fue de casi un año debido a que hay un periodo de duelo que se debe respetar y porque planificar la ceremonia siempre será un gran reto para quien esté a la cabeza de la situación.

Teniendo en cuenta lo anterior, Carlos quiere limitar la lista de invitados a 2000. Además, él no será el único coronado, pues entre los últimos deseos de Isabel II estaba que Camilla fuera nombrada reina consorte, lo que significa que también será una de las protagonistas de este día.

Aunque esta decisión causó polémica en Inglaterra, esto no significa que ella reinará a la par con Carlos, pues la soberanía del Isabel sigue siendo superior.

En cuanto al juramento que normalmente se realiza, el sitio web de la realeza, según el medio Cosmopolitan, ha indicado que este ha cambiado un poco a lo largo de los años.

Puedes leer: ¿Por qué dicen que el príncipe Harry no es hijo del rey Carlos III?

El mismo medio ha explicado que es posible que el príncipe Harry no asista y la razón sería porque en la Abadía de Westminster fue donde se veló la princesa Diana, madre del duque de Sussex. Además, según The Sun William puede evitar que Harry asista a la coronación para que no se robe el protagonismo.

También, como es costumbre después de un evento importante, es posible que, tras la ceremonia de poco más de 1 hora, la familia se reúna en el balcón del Palacio de Buckingham para demostrar apoyo a su nuevo monarca.